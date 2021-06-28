为纪念南海仲裁案菲律宾参议员提议设立“西菲律宾海胜利日”

据中央社报道，菲律宾参议员汉迪夫洛斯周一提案，希望将每年到7月12日定为“全国西菲律宾海胜利日”，以纪念菲律宾于2016年在南海裁决中胜出，以及前总统阿基诺三世当局为此所做的努力。

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西菲律宾海（中国称南海）是菲律宾主张在南海拥有主权的部分，大致为菲律宾200海里专属经济海域范围。阿基诺三世于2010年至2016年担任菲律宾总统。阿基诺三世于 2013 年授权向位于荷兰海牙的国际仲裁法庭提出申诉，质疑中国在南中国海的全面主张的有效性。菲律宾基本上赢的了裁决，但中国拒绝加入仲裁并驳回仲裁法庭 2016 年的裁决。

汉迪夫洛斯28日发布新闻稿表示，她今天在参议院提案时说，阿基诺三世“是我们2016 年在海牙得胜之父”。汉迪夫洛斯说：“如果不是他坚定地投入，将菲律宾置于首位，我们不会在国际法上取得具有里程碑意义的法律裁决…因为我们在海牙的胜利，面对每次中国侵略，国际社会才有勇气跟菲律宾站在同一边”。

海牙常设仲裁法院于2016年7月12日公布南海裁决，指中国“对南海水域资源无歷史性权利”，并表示“藉由妨碍菲律宾捕鱼和石油开採、建设人工岛屿，以及未阻止中国渔民在该区域捕鱼活动，中国侵害菲律宾在其专属经济区享有的主权权利”。

汉迪夫洛斯议案中提到，西菲律宾海可能蕴藏高达55.1兆立方英尺的天然气和54亿桶石油。这是“充沛的能源来源，可能能为至少下一代的菲律宾人确保菲律宾的能源安全与独立”。她表示，考虑到菲律宾与中国的领土争议仍未解决，这持续让菲律宾渔民无法在这个海域行使他们的传统捕鱼权。“透过一个特别的纪念日，让这个国家在海牙具有里程碑意义的法律胜利在我们的人民心中永存，至关重要”。

杜特尔特上任后，为与北京当局改善关系，曾搁置南海仲裁结果数年。但面对日益增强的国内压力，加上期盼与中国共同开发南海资源，杜特尔特2019年8月5月访中时，首度向中国国家主席习近平提起南海裁决，但习近平重申不承认这项仲裁案。

杜特尔特去年9月在联合国大会发言时说，南海仲裁结果已经是国际法的一部分，“我们坚决反对削弱它的企图”。但今年5月，面对反对阵营指责他在南海主权议题立场软弱，杜特尔特一度反击表示，在现实生活中，“那张纸（南海仲裁裁决）在国家间什么都不是”，“那只是一张纸，我会把它扔到废纸篓”。