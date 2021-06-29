俄罗斯新冠死亡人数创新高

俄罗斯星期二通报过去24小时有652人染疫死亡，创下新冠疫情爆发以来单日死亡人数新高。俄罗斯当局将近期感染COVID-19人数激增，归咎于Delta变异株和许多民众不愿接种疫苗。Delta变异株病例占所有新增病例约9成。

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中央社报道，研发俄罗斯「卫星-V」疫苗的加马利亚研究所（Gamaleya Institute）副所长洛古诺夫今天表示，卫星-V对抗Delta变异株的效力高达约90%。克里姆林宫今天表示，由于民众对疫苗的需求低迷，俄国将无法达到秋季前让60%人口接种疫苗的目标。

将在7月2日举办2020年欧洲国家杯8强赛事的城市圣彼得堡，也通报单日不治人数创下119人新高纪录。俄罗斯正努力因应由高传染性Delta变异病毒引发的染疫人数激增状况。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）说，首先在印度发现的Delta变异病毒占首都确诊病例9成。

一些专家说，俄罗斯大幅降低报告新冠死亡人数，只统计验尸被发现染疫为主要死亡原因的病例。

俄罗斯全国确诊数新增2万616人，染疫总数已达到近550万人。根据法新社统计，俄罗斯确诊数在全球排名第5。