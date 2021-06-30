从阿富汗撤军：德国已完成，美国接近尾声 内战担忧加剧

德国国防部长康坎鲍尔周二（6月29号）宣布，德国已经完全自阿富汗撤军，结束与美国等国际部队在当地近20年的驻扎行动。 美国官员也透露，美军或将在几天内结束完成从阿富汗的撤军，远远早于美国总统乔-拜登今年早些时候设定的最后期限。但美国和北约的撤军加剧观察人士对阿富汗可能滑向全面内战的担忧。

广告 继续浏览后续

美国总统拜登4月宣布，将在今年9月11日前，即盖达基地组织攻击美国满20年时，完成自阿富汗撤军。法新社和路透社报导，德国驻阿富汗军队人数为继美国之后第2多，过去20年来部署约15万名兵力。直到5月开始撤军，德国特遣队仍有大约1100名士兵。

德国自5月起陆续撤军，德国国防部长康坎鲍尔周二在声明中说表示，近20年的部署后，最后一批德国联邦国防军已在周二傍晚离开阿富汗，正在回国的路上。 康坎鲍尔说：“一个历史的章节即将结束，密集部署挑战并形塑了德国联邦国防军，德国军人已在战争中证明了自己的能力。” 康坎鲍尔也向在驻阿富汗时阵亡与受伤的军人致敬，说他们们不会被遗忘。

北约同一天也表示"（其）部队的撤离正在有序和协调地进行"，但没有说明时间表。

这是德国自二次世界大战结束以来第一次参与地面作战行动。59名军人在阿富汗身亡，其中35人是作战或遭激进人士攻击而阵亡，使这成为德国自二战以来最致命的军事行动。

路透社周二从熟悉此事的美国官员处获悉，美军完成从阿富汗的撤军似乎是几天内的事，自本月早些时候超过50%的目标后，美国军方已停止公开报告从阿富汗撤军的进展。路透社说，这一消息是在塔利班叛乱分子加强了对全国各地的袭击，同时，在卡塔尔举行的和平谈判迄今未能取得任何重大进展的情况下发出的。

美国和北约部队预计将联合撤离，这加剧了人们对阿富汗可能滑向全面内战的担忧，最近几周，阿富汗的安全局势大大恶化。基地组织也可能会利用这种情况在该国设立据点，并准备对美国和其他目标进行恐怖袭击。许多专家担心，塔利班叛乱分子将重新控制该国，并强加一个类似于他们在1996年至2001年间建立的原教旨主义政权。一些观察家担心，在最后一批西方士兵离开后，他们可能再次占领首都喀布尔。数以千计的阿富汗人作为口译员为国际部队工作，他们的命运问题也是很棘手的。

美国已经宣布，它正准备撤离其阿富汗翻译。超过18,000名阿富汗人及其45,000名直系亲属已经获得签证，并根据一项针对翻译、特别行动人员和那些为美国人工作而承担风险的人的计划移民到美国。 但另外18,000份申请仍在审议中。