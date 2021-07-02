美公布本年度《人口贩运问题报告》 中国仍被列为表现最差的第三类

美国国务院发布的一份年度报告说，17个国家在打击人口贩运问题上缺乏行动。报告称，歧视性的政策使人口贩卖问题长期存在。这是美国政府首次把这两者联系起来。报告继续把中国列入表现最差的第三类国家的名单，称中国有“普遍的强迫劳动的政策或模式”，尤其是在新疆地区。

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据美国7月1日公布的本年度《人口贩运问题报告》，中国仍被列为表现最差的第三类。据美国之音今天报道说，报告继续把中国列入表现最差的第三类国家的名单，称中国有“普遍的强迫劳动的政策或模式”，尤其是在新疆地区。

美国国务院本年度的《人口贩运问题报告》评估了全球188个国家和地区在2020年4月1日到2021年3月31日期间打击人口贩运的努力，其中包括美国。这是美国国务院第21年发布这样的报告。

布林肯在报告正文前发表的信息中说，今年的《人口贩运问题报告》向全世界发出了一个强有力的信息，即像新冠病毒大流行病和气候变化这样的全球危机以及持久的歧视性的政策和做法，对已经受到其他不公正待遇压迫的个人产生了不成比例的影响。

据布林肯在报告中说，“如果我们真的要消除人口贩运，我们还必须努力打击系统性的种族主义、性别歧视和其他形式的歧视。”美国之音说，这是美国在这个报告中首次把人口贩卖问题与系统性的种族主义联系起来。

自美国黑人男子乔治·弗洛伊德去年被一名白人警察谋杀引发全国乃至全球范围的抗议以来，美国一直在重新审视对待非洲裔美国人的方式，包括对他们的系统性歧视。美国当局还对来自白人至上主义团体的威胁的上升发出了警告。

据该报道，美国国务院的《人口贩运问题报告》根据国家打击人口贩运问题的努力而将它们分为四类：第一类是最好的，而第三类是最差的，中间的两个类别是第二类和第二类观察名单。排在第三类的国家可能会受到制裁以及在获得美国和国际外国援助的机会时受到限制。

被列为第三类的17个国家分别是阿富汗、阿尔及利亚、缅甸、中国、科摩罗、古巴、厄立特里亚、伊朗、尼加拉瓜、朝鲜、俄罗斯、南苏丹、叙利亚、土库曼斯坦，委内瑞拉，几内亚比绍和马来西亚。几内亚比绍和马来西亚今年从原来的第二类观察名单上被降级为第三类。

这些国家未能尽最大努力阻止布林肯所说的“歧视和不公正的非人道循环”的贩卖活动。

中国仍然被归类为第三类国家是因为它“以政府的强迫劳动政策而著称，特别是在新疆的拘留营，其目的是在职业培训的借口下实行种族和宗教身份的种族歧视，强迫劳动是被用于这种镇压的一个核心策略，”国务院的一位高级官员星期四在对媒体举行的背景吹风会上说。

报告说，过去四年来，中华人民共和国对新疆地区以穆斯林为主的维吾尔人以及其他少数民族和宗教少数团体的成员进行了“大规模拘留和政治灌输”行动。

据该报告说，“在新疆，政府是人口贩运者。当局使用人身暴力、强制吃药、人身虐待和性虐待以及酷刑等威胁手段，迫使被拘留者在临近或外面的工厂或工作场所生产服装、鞋类、地毯、纱线、食品、节日装饰、建筑材料、提取物、太阳能设备和其它可再生能源部件的材料、消费电子产品、床上用品、护发产品、清洁用品、个人防护设备、口罩、化学品、药品和其它商品---这些商品正在进入世界各地的企业和家庭。”

美国国务院将六个美国的盟国---塞浦路斯、以色列、新西兰、挪威、葡萄牙和瑞士---从一类降级到二类，因为据报它们没有满足打击人口贩运的国际标准。

报告称，以色列未能保持“认真和持续”的努力来根除人口贩运，这是因为对贩运者的调查和起诉数量减少了。新西兰因未能对贩卖劳工提起诉讼并对儿童性贩卖者轻判而受到批评。根据美国国务院的说法，这些失败“大大削弱了威慑力，削弱了追究贩运者责任的努力，并且没有充分处理这种犯罪的性质。”挪威也因为类似的原因被降级。国务院说，葡萄牙未能改进其识别受害者的方式，并且缺乏保护受害者的法律。该报告还批评北约盟友土耳其，因为它向叙利亚的武装团体提供了“行动、装备和财政支持”，这些团体以招募儿童兵而闻名。

四个国家---白俄罗斯、布隆迪、莱索托和巴布亚新几内亚---从第三类升级到第二类观察名单。

据该报告说，在白俄罗斯，“考虑到COVID-19大流行病对其打击贩运能力的影响，政府在报告期内取得了重要成就；因此，白俄罗斯被升级进入第二类观察名单。”

对其他国家进行升级也给出了类似的理由。