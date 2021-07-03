有专家建议突破世卫由G7组建机构调查病毒来源

美联社周五（7月2日）独家报道说：一些专家，包括与世卫组织关系密切的专家都表示，美国和中国之间的政治关系非常紧张，由世卫组织领导的调查不可能获取可信的答案。他们认为，现在需要的是一次广泛的独立调查，与1986年俄罗斯发生的切尔诺贝利核灾难调查类似。

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美联社引用美国乔治城大学世卫组织公共卫生法和人权合作中心主任劳伦斯·戈斯汀（Lawrence Gostin）的话说，“我们如果依靠世卫组织，就将永远不可能找到病毒来源。而一年半来，世卫组织一直任由中国摆布，非常清楚，世卫不可能查出真相。”

戈斯汀表示，美国等国家可以通过自己的情报部门把各种线索拼凑起来，修改国际卫生法，赋予世卫组织所需要的权力，或者另外组建一个新的机构专门负责调查。

世卫组织的第一阶段任务需要中方的同意，从世卫专家入境，到调查的全部议程和调查报告都要经过中国认可。这被美国罗格斯大学分子生物学家理查德·艾布莱特（Richard Ebright）称之为“胡闹”。他说，确定病毒是否来自动物，或者来自实验室泄露，这首先是一个科学问题，是超出世卫专业范围且具有政治影响的一个问题。

美联社在去年12月进行的一项调查发现，北京对新冠病毒方面的研究论文施加了多种限制，强令所有有关论文都必须经过中央机构的审查。

世卫组织顾问小组成员杰米·梅茨尔（Jamie Metzl）和他的一些同事提出了一项建议，主张有关方面研究由工业七国集团成立一个新的调查组负责调查的可行性。

美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯（Jeffrey Sachs）表示，美国必须愿意让美国的科学家接受严格的调查，并且认可他们与中国科学家可能负有同样的责任。

萨克斯说：“美国对武汉实验室的研究活动有深度参与。”他这里指的是美国为这些实验室进行的引起争议的试验和寻找引发疫情的动物病毒活动提供了经费支持。

萨克斯表示，“那种认为中国行为恶劣的观点从一开始就把这次调查置于一个错误的前提之上。如果实验室工作（对疫情爆发）负有某种责任，那么一个很大的可能是，共同参与这项科学研究的美国和中国都有责任。”