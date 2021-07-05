尽管拜登下令彻查 勒索软件大模大样要价7000万

据称是大规模勒索软件攻击背后的黑客周日晚些时候索要7,000万美元赎金来解锁数据。稍早，美国资讯科技公司Kaseya承认，他们发现网路平台遭勒索软体攻击，随后通知客户「立即关闭伺服器」。这起攻击事件影响了全球数百家公司。美国总统拜登已下令情报单位彻查此事。勒索软体攻击通常涉及使用加密技术锁住系统中的资料，使得企业必须支付赎金，以重新取得权限。

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据路透社今天报道说，据称是大规模勒索软件攻击背后的黑客周日晚些时候索要7,000万美元赎金来解锁数据。这起攻击事件影响了全球数百家公司。

该要求是由REvil网络犯罪团伙在其博客上发布的。网络安全公司Recorded Future的Allan Liska说，该消息似乎是真实的，而且该团伙自去年以来一直在使用这个博客。

美国资讯科技公司Kaseya周六晚表示，他们当天美东中午前后发现网路平台遭勒索软体攻击，随后通知客户「立即关闭伺服器」。Kaseya说他们已将受攻击的VSA软体使用客户「局限在很小的百分比」，且「估计全球不到40间公司」受到影响。然而，网路安全公司Huntress Labs在网路论坛Reddit表示，他们正与沦为攻击目标的伙伴们合作，还说「超过1000间企业已被加密」。这是美国短时间内再次遭受网络勒索软件攻击事件。美国总统拜登已下令情报单位彻查。

据法新社稍早报道称，史上规模数一数二的勒索软体攻击今天扩及全球。而美国资讯科技公司Kaseya的客户恐有千家企业沦为目标。

美国总统拜登已下令情报单位彻查此事，拜登说：「初步想法是这起事件并非俄罗斯政府所为，不过我们还不确定。」他表示，如果认定事件要归咎于俄方，美国将做出因应。

据网络安全公司Emsisoft分析师凯洛（Brett Callow）表示，目前仍不清楚多少企业受影响，攻击规模可能「史无前例」。

美国企业Kaseya形容自己是提供中小型企业IT和安全管理服务的佼佼者，旗下VSA软体设计用来让各企业从单点来管理电脑与印表机网络。

据该报道，根据纽西兰政府电脑应变中心（Computer Emergency Response Team），骇客来自一个称为REvil 的骇客组织。根据美国联邦调查局（FBI），REvil也与上月全球最大肉品加工商之一JBS遇骇事件有关，导致JBS支付价值1100万美元的比特币赎金给骇客。