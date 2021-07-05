获准对判决审查 祖马入狱服刑延期

南非前总统祖马在恩坎德拉的住所前向他的追随者讲话 2021 7 4

周日（7月5日）是被判罪入狱的南非前总统祖马向警方自首的最后一天，但在最后期限到期的仅几小时前，祖马召开记者会宣布自己将不会入监 。

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79岁的南非前领导人祖马因多次拒绝在反腐败调查委员会面前作证，6月29日被南非最高法院以藐视法庭罪判处15个月有期徒刑。本周日是法庭规定他自首的最后期限。但法院在周六接受了祖马提出要求对其判决进行审查的要求，意味着至少在 7 月 12 日举行新的听证会之前他将免于关押入监。

周日祖马在新闻会上笑着宣布，自己今天不需要进监狱，根据法庭判决，他到周日晚上前必须去警察局自首，否则警方将受命在三天内拘捕他入监开始服刑。

法新社报道援引南非宪法专家说，从技术上说，新的听证会应不会暂停宪法法院的判决，之前对祖马所做的被称为“历史性”的判决并不能成为上诉的理由。

祖马周日说：“在没有审判的情况下将人送进监狱是对正义的嘲弄，” 他同时表示“在严重的疫情时期把我送进监狱，在我这个年龄，就像判处我死刑一样。” 稍早前祖马在其位于恩坎德拉的住所前向众多前来表达支持的民众说，法官“侵犯了他的权利”。

一位祖马的支持者告诉法新社：如果警察“来这里逮捕祖马，他们必须先要经过我们”。

由于担心紧张局势，非洲人国民大会已向恩坎德拉所在的东部地区派出代表团呼吁当地民众冷静克制，同时加强了警方安保。

祖马目前面临敲诈、贿赂、掠夺公共资金等16项指控，涉及包括南非政府1999年以近50亿美元从五家欧洲军火公司购买战斗机、巡逻艇等军购案。因深陷丑闻祖马被迫结束其九年执政而辞职，接替他的南非现总统拉马福萨 (Cyril Ramaphosa) 目前正致力于打击南非腐败现象，并与南非副首席大法官佐多领导的反贪调查委员会积极合作。