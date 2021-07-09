辉瑞/ BioNTech计划申请施打第三剂加强疫苗授权

美国辉瑞和德国合作伙伴BioNTech表示，计划在“未来几周内”向监管机构申请授权，为民众接种第三剂新冠疫苗，特别是针对美国和欧洲地区。加强剂旨在对已完成两剂疫苗接种的人提供增强的免疫保护。

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辉瑞/BioNTech在其声明中说：“正在进行的第三剂疫苗试验结果令人鼓舞”，初步数据显示，在接种两剂疫苗6 个月后再给予加强剂具有一致的安全性，同时抗体水平获得提高，较只打两剂的抗体水平提高“5到10倍“。其免疫有效性包括针对南非 Beta 变异病毒。

两公司表示，该研究结果将发表在科学期刊上，并计划在未来几周内将数据提交给美国食品药品监督管理局（FDA）、欧洲药品管理局（EMA）等监管机构。

声明同时指出，其疫苗在实验室中对 Delta 变种病毒显示出良好效果，因此预计第三剂将同样能够增强对抗免疫力，目前正在进行测试以“证实这一假设”。

声明说，基于在以色列见到接种两剂疫苗的效力在六个月后下降，认为完成接种两剂疫苗后的六至十二个月内，可能要打第三针。

美国食品药品监督管理局和欧洲药品管理局对此反应谨慎，表示正在研究是否有施打加强剂的需要。两机构在周四晚间联合发布的声明中说，“已经完成疫苗接种的美国人目前没有需要打加强针”，但声明也补充表示，“如果科学证明需要施打加强剂，我们也为此做好准备”。

另据报道，辉瑞/BioNTechs也正在研发一种针对Delta病毒的疫苗，首批已经在德国生产，预计8月开始临床研究，但投入使用前仍要先获得监管部门批准。