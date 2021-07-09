难了，巴基斯坦是塔利班大后方

在美国几乎完成撤军之际，加紧抢占地盘的塔利班宣称，他们已控制了全国398个县中的250个。但阿富汗国防部发言人反驳称，若真如此，塔利班为什么将其死伤人员都送到巴基斯坦？"此话另一层面显示，巴基斯坦是塔利班的大后方。

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阿富汗反叛武装塔利班的官员德拉瓦7月9日在莫斯科记者会上声称，他们已控制阿富汗398个县中的250个。

之前，7月7日在塔利班攻打阿富汗巴德吉斯省首府瑙堡（Qala-i-Naw）时，当地政府称，塔利班自5月以来夺取了阿富汗农村大片土地，并向几个主要城市靠近。

但是据阿富汗国防部发言人法瓦德-阿曼7月9日说："如果（塔利班）控制了如此大比例的领土，那么为什么他们的领导人住在巴基斯坦而不能来阿富汗？"他们为什么要把他们被打死或受伤的战士送到巴基斯坦？"

发言人法瓦德-阿曼这里所指的，应该是阿富汗与巴基斯坦交界的普什图部落地区。塔利班早将那里变成了根据地。

美国总统乔-拜登在一次演讲中宣布，华盛顿在阿富汗的军事任务将于8月31日结束，这个日子距离美军开始在阿富汗执行任务已近20年。拜登还说，阿富汗并非不可避免地落入塔利班之手。他称，阿富汗当局有"能力"确保政府的连续性。

但是塔利班现在掌握着阿富汗从西部的伊朗边境到东北部的中国边境的弧形领土。塔利班周五声称夺取了与土库曼斯坦接壤的一个主要边境哨所，此前几个小时，塔利班宣布夺取了与伊朗接壤的最重要的边境哨所，该哨所也位于阿富汗西部的赫拉特省境内。

阿富汗总统阿什拉夫-加尼周四承认，该国正在经历 "最复杂的过渡阶段之一"。他说："国家可以得到控制，并表示对其政府管理危机的能力有信心。

塔利班发言人苏海尔-萨欣（Suhail Saheen）告诉法新社，他相信 "和平解决方案"，但塔利班叛乱分子似乎对与政府对话兴趣不大，在多哈举行的官方谈判也陷入僵局。

法新社说，塔利班自从2001年底被美国领导的国际联盟推翻以来，从未如此强大过。