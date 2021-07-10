面对中国模式竞争 皮凯蒂倡议新式的民主和参与性社会主义

法国著名经济学家托马斯·皮凯蒂（Thomas Piketty）7月10日在« 世界报 » 撰文表示，在中国共产党庆祝其成立100周年之际，西方国家仍在努力确定他们对北京政权的态度。他提出，“正确的答案是结束西方的傲慢，在全球范围内促进新的解放和平等主义的视野，推动一种新形式的具有民主和参与性的，注重生态和后殖民的社会主义。”

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皮凯蒂认为，“如果他们坚持自己一贯的说教姿态，坚持过时的超资本主义模式，西方国家可能最难应对中国的挑战。”他说，“中国的政权是专制和压迫性的，但其也有很多弱点。据官方的《环球时报》宣传，中国式民主优于西式选举超市，因为它将国家的命运托付给一个积极而坚定的先锋队，这个先锋队既是经过挑选的，也是社会的代表；中国共产党有大约9000万党员，而且比西方的普通选民更深入地参与到为大众利益服务中，后者是善变的，容易受影响。”

皮凯蒂说，“然而，在实践中，该政权越来越像一个完美的数字独裁政权，完美到没有人愿意像它一样。中共内部的审议模式更没有说服力，因为它在外面没有留下任何痕迹”。他说，“而另一方面，每个人都可以越来越清楚地看到对社交网络实施广泛的监控，对异见人士和少数民族的镇压，香港选举过程遭遇的残酷化，对台湾民主的威胁。”

皮凯蒂说，“这样一个政权引诱其他国家（不仅是其领导人）的意见的能力似乎是有限的。除此之外，还必须加上不平等现象的急剧上升，老龄化的加速，财富分配的极端不透明，以及由此产生的社会不公正感，这不是少数无需为它们担忧的人可以永远安抚的。”

皮凯蒂说，“尽管存在这些弱点，该政权仍有强大的优势。当气候灾难发生时，其将毫不费力地丑化老牌大国的责任，尽管这些国家的人口有限（美国、加拿大、欧洲、俄罗斯和日本的人口加起来约占世界人口的15%），却占工业时代开始以来累计碳排放量的近80%。”他写道，“更广泛地说，中国毫不犹豫地指出，在没有诉诸奴隶制和殖民主义的情况下实现了工业化，而他自己也为此付出了代价”。

皮凯蒂说，“这使其能够在被认为是永恒的西方国家的傲慢面前加分。西方国家总是迅速地给全世界上正义和民主的课，同时显示没有能力处理困扰他们的不平等和歧视问题，并与所有有利于他们的权贵和寡头达成协议。”

皮凯蒂说，“在经济和金融方面，中国官方拥有大量资产，远远超过其债务，这使它有能力在国内和国际上推行雄心勃勃的政策，特别是在基础设施和能源转型方面的投资。目前，公共机构持有中国所有资产的30%（包括10%的房地产，50%的公司），这相当于混合经济结构，与西方‘辉煌三十年’期间的情况并无二致。”

皮凯蒂说，“相反，令人吃惊的是，在2020年代初，西方国家政府都发现自己的资产状况几乎为零或为负值。由于未能平衡其公共账户，这些国家积累了债务，同时将越来越多的资产出售，因此，前者最终略微超过了后者。”

皮凯蒂说，“我们要清楚：富国是富有的，因为私人财富从未如此之高；只有他们的国家才是贫穷的。如果他们坚持这样做，最终可能会出现越来越多的负公共资产，这相当于债务证券持有人不仅拥有相当于所有公共资产（建筑物、学校、医院、基础设施等）的情况，而且还有权从未来纳税人的收入中提取越来越多的份额”。他补充说，“反之，也完全可以像战后那样，通过征收最高的私人资产，加速减少公共债务，从而给公共当局一些回旋的余地。”

皮凯蒂表示，“这是恢复对教育、卫生、环境和发展进行投资的宏伟政策所要付出的代价。此外，还迫切需要取消新冠疫苗的关税，与南半球的国家分享跨国公司的收入，并将数字平台用于为大众利益服务。更广泛地说，我们必须在公司以及国际组织的各个层面上促进一种基于知识和权力共享的新经济模式。”

文中结尾，皮凯蒂称，“新自由主义通过将权力交给最富有的人并削弱公共权力，在全球南北一样，实际上只是加强了中国模式，正如特朗普和莫迪的可悲的新民族主义一样。现在是继续前进的时候了。”