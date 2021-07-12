世卫:全球约104国出现Delta变异株 将成主流

世界卫生组织12日表示，目前Delta变异病毒株正快速在世界各地蔓延，据统计已在约104国出现，很快将成为全球传播的主流病毒株。世卫组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）12日在瑞士日内瓦记者会上，表示上周是新冠病例连续第4周增加，且死亡人数在下降10周后转呈增加。

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谭德塞指出，Delta变异株正快速在世界各地蔓延，导致病例和死亡人数增加。据统计目前已在约104个国家及地区出现，世卫预料很快将成为全球传播的主流病毒株，全球公共卫生紧急情况正在日益恶化。

他说，特别在无疫苗的国家，Delta变异株和其它高传染力的变种病毒正在成为灾难浪潮，推升住院和死亡病例。不过并非所有地方都受到同样的打击，世界正处于不同轨道的新冠大流行之中，国家和国家之间的差距越来越大。

面对Delta变异株来势汹汹，世卫首席科学家苏米亚·斯瓦米内森（Soumya Swaminathan）在记者会上则表示，目前出现接种疫苗后感染Delta者，大多数症状轻微，但她也强调疫苗不是具有百分之百保护力，而是6成至7成保护力，呼吁各国必须继续采取所有预防措施。

斯瓦米内森另表示，目前仍有大约105种候选疫苗正在开发中，还有几十种处于3期试验中，这是个好消息。