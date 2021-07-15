古巴逮捕100多名参加反政府示威活动的人士

古巴官员表示，全国反政府示威活动12日有1人死亡。活跃人士也称，随着海外串联示威持续进行，至少已有100人被捕、数十人遭拘留。法国世界报说，当天早晨的反政府的示威是自发的，一个新闻数据网站统计在古巴全国各地由至少25起示威活动发生，其中多数通过社交网站直播。

广告 继续浏览后续

古巴总统卡内尔对记者们说，人们示威是因为他们不满，认为革命迷失了方向。但是千千万万的古巴人，包括他本人，率先准备为了革命献身。

他说，古巴目前的危机是美国的制裁措施造成的。如果你们要古巴人民过得好一点，解除制裁。

古巴国营通讯社引述内政部官员说法报导，36岁男子提黑达（Diubis Laurencio Tejeda）12日在哈瓦那郊区的示威「骚乱」中身亡。

此外，古巴倡议言论自由的组织圣伊西德罗（SanIsidro ）12日晚间公布一份名单，共有144人在数十座城镇的示威活动后遭到逮捕或被通报失踪。

古巴近日爆发1950年代革命以来规模最大的示威活动，大批民众走上街头，抗议30年来最严重的经济危机，电力、粮食和药品长期匮乏，而COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情也加剧。

在哈瓦那1座警察局探视21岁儿子的50岁妇女透露：「警察将他从家中押走，戴上手铐，还殴打他。他们从左邻右舍捉走了许多人，有老有少。」

法新社报道，面对国内的示威浪潮，古巴外交部长罗德里格斯（Bruno Rodriguez）13日否认发生「社会动荡」，并坚称人民依然「支持革命和他们的政府」。