火箭弹呼啸而来 阿富汗总统正祈祷 无动于衷

喀布尔消息，今天7月20日上午，有三枚火箭弹落在离阿富汗总统府不远的地方，其中只有两枚发生了爆炸，将一辆汽车炸毁。当时许多官员正聚集在总统加尼（Ashraf Ghani）身边，庆祝穆斯林宰牲节。

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从阿富汗国家电视台拍摄并发布在总统府脸书页面的一段视频中，可以听到至少两枚火箭弹的呼啸声和随后的爆炸声，当时总统加尼和几位高级官员正在总统府花园中祈祷。

加尼总统和在场大多数人都无动于衷，继续跪着祈祷，只有几个人站起来，犹豫着要不要逃走。据阿富汗内政部发言人斯坦尼克扎伊（Mirwais Stanikzai）说，这次爆炸没有造成任何人伤亡。但从现场照片可见，一辆汽车被火箭弹烧毁。

伊斯兰国（IS）组织周二声称对落在喀布尔总统府附近的火箭弹负责。这个圣战组织在Telegram上发布的一份声明称：“哈里发的士兵用7枚卡秋莎火箭弹袭击了阿富汗暴君的总统府和喀布尔的绿区。” 另四枚火箭弹的下落，目前尚无消息。

这场袭击也未能阻止加尼总统在爆炸发生后不久，通过电视直播向全国发表传统的开斋节讲话。

2020年3月，总统加尼的第二任期就职典礼也被伊斯兰国组织发射了火箭弹，当时典礼现场有数百人。火箭弹也是落在附近，没有造成人员伤亡。

美军和国际军队定于8月完成从阿富汗撤军，塔利班于5月初开始对阿富汗部队发起了全面攻势。由于失去了美国的关键支持，阿富汗部队现在基本上只控制着省会和主要道路。