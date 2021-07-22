东京湾被控闻起来像厕所，东京奥组委回应

7月22日法新社东京站消息，面对日本媒体和国际媒体对东京湾气味的报道和质疑，东京奥组委给出了回应。

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本周，有包括朝日新闻等日本媒体以及一些国际媒体报道，称东京湾边缘处将举办公开水域游泳和铁人三项等比赛的地方，闻起来“好像厕所的味道”，是“臭水湾”，或者“闻起来不太像是水质健康的感觉”。法新社指出，自从2019年一次铁人比赛因大肠杆菌水平太高，赛事被取消后，东京湾的台场水上中心水质问题就一直受到质疑。

法新社派出的一名记者前往现场，这名记者表示虽然没有感受到奇怪的味道，但的确有巡逻的警察和障碍物，让人们无法靠近。一名35岁的居民表示，近期没有也无法去湾区（因为不被允许），但之前那里的水早已不是很干净。另一位40多岁的居民称，下过雨之后，那里闻起来有味道，天气热的时候也会出现味道，因此让两个孩子不要去玩水。还有一名80多岁的居民表示，最近没有听到过有“臭水湾的传言”，不过“或许是自己已经习惯了这种味道”。

就此，东京奥组委周三晚上解释道，已经安装了复杂的过滤系统，例如三层过滤，确保游泳者不会受到影响。法新社引述一名当地民选代表的话称，他去过现场，没有闻到奇怪的味道，不过也承认，“下雨的时候，的确会变得不好闻，这是下水管道的问题”。根据天气预报，下周初将会有雨光临东京湾，届时会有铁人三项比赛。即将参赛的澳大利亚队表示，鉴于有三层过滤，因此并不是很担心。