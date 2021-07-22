欧洲强降雨206人死亡，重灾区德国发放首批援助款

德国政府周三批准了洪灾第一笔紧急援助款，以缓解西部致命洪水造成的损失。

广告 继续浏览后续

德国财政部长舒尔茨宣布，部长理事会已通过决议，立即提供2亿欧元的联邦援助，与此同时肩负民事保护的地区政府也将拿出相同的赈灾金额：“我们将确保生活重新开始”。

除了首批援助，德国还在考虑申请欧洲团结基金。舒尔茨称，目前无法更明确重建工作具体需要多少金额。德国联邦内政部长泽霍费尔回顾了2013年易北河和多瑙河的洪灾，称当时共支出了约60亿欧元来赈灾，而这次恐怕只会更多。德国保险联合会本周三已评估称，保险界将支付40亿到50亿欧元。鉴于德国西部受灾最严重的两个区许多居民并没有购买自然灾害险（莱茵兰-普法尔茨的自然灾害险覆盖率为37%，北莱茵－威斯特法伦为47%），真正重建所需资金会更高。

7月14日至15日爆发的洪水是德国近几十年来最大的自然灾害，造成174人死亡，上百人失踪。比利时也有32人死亡，与法国北部接壤的瓦伦大区已宣布首批无息贷款形式的补助，每个家庭2500欧元，来尽快帮助民众恢复基本生活。欧洲本轮恶劣天气造成的死亡人数目前已达到 206人。柏林一家灾害管理机构表示，就像欧洲其他国家一样，德国必须学会适应自然灾害的加剧，加速，必须从现在起，在城建当中真正且严肃地考虑到水体的扩张。