沙特否认使用以色列间谍软件飞马

法新社利雅得站7月22日消息，目前有多国指责以色列间谍软件“飞马”（Pegasus）被用来监视记者和人权活动者群体，其中牵涉到沙特阿拉伯境内一个实体。对此，沙特当天做了官方回应，称是不实消息。

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沙特阿拉伯官方通讯社发文称，“针对报刊媒体上出现的，有关沙特一家实体可能使用了一款用来监视通讯的软件的新闻，一位负责人已发声否认”。该通讯社同时表示，这些指控都是没有根据的，但没有就具体哪些指控做出解释，也没有写出发声澄清的负责人的姓名。

法新社指出，沙特一直针对持不同政见者和人权活动者群体进行压制，尤其是2017 年，王储穆罕默德-本-萨勒曼实际掌权以来更是如此。穆罕默德-本-萨勒曼常被指控在社交网络上派人监视，追踪反对者。

上周，根据包括法国媒体世界报，英国卫报和美国华盛顿邮报等在内的17家国际媒体的联合调查，沙特等国家可能使用了飞马这款间谍软件，来监督记者，人权活动者，政治人物，企业家等等。“飞马”软件经由以色列NSO公司销售，一旦进入智能手机，即可获取手机机主的通信信息，照片，联系人，甚至窃听通话。不过以色列NSO公司辩称自己能够确保“飞马”软件只针对犯罪网络和恐怖分子，收集，且仅收集这些群体的情报。