美参议员与福奇就新冠溯源在国会高声激辩

美国国会参议院卫生、教育、劳工和养老金委员会7月20日举行了题为“从联邦角度看新冠疫情反应”的听证会。作为作证人之一的美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇（Anthony Fauci）再次就新冠病毒起源和武汉病毒研究所是否得到美国政府机构资助等议题遭到了共和党籍参议员兰德·保罗（Rand Paul）地追问。

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据美联社报导，保罗指控福奇此前在国会出席听证时撒了谎，后者在5月份否认美国国家卫生研究院资助了武汉一家病毒学实验室的所谓“功能增益”（gain of function）研究。对此，福奇则指责保罗是在暗示他应该对新冠疫情大流行负责，并气愤地说，保罗才是谎言制造者。

由于在美国总统拜登的命令下，美国情报界仍在对新冠病毒自然起源论和实验室泄露论之间相较可靠性进行审查，面对来自保罗提出的事关重大的指控，福奇回应说，“我想我没有什么可进一步说的了。这是保罗参议员现在在多个听证会上一直在做的一个模式，没有任何现实依据。他一直在谈论功能增益。这已经被合格的人评估过多次，不属于功能增益的定义。我没有在国会面前撒谎。我从来没有撒过谎，当然也没有在国会面前撒谎。结案了。”

福奇说，“保罗参议员，坦率地说，你不知道你在说什么。而且我想正式地说。你不知道你在说什么。”他补充说，“如果有人在这里撒谎，参议员，那就是你。”保罗回答说，“这是你的定义，是你们写的。它说，增加动物间传播性的科学研究是功能增益。他们把只发生在动物身上的动物病毒，增加了它们对人类的传播性。你怎么能说这不是功能增益呢？”福奇说，“不是这样的。”

保罗对福奇说，“这是一种舞蹈，而你在这个问题上跳舞是因为你试图掩盖全世界400万人死于大流行病的责任”。福奇回答说，“我必须......好吧，现在你已经进入了某种状态。如果你想说的是，作为（美国非盈利组织）‘生态健康联盟’（EcoHealth Alliance）的子奖资助给武汉的基金创造了新冠病毒（SARS-CoV-2），这就是你的意思。让我说完。”保罗抢话说，“我们不知道。”福奇说，“等一下。”

保罗接着说，“我们不知道它不是来自该实验室，但所有的证据都指向它来自该实验室，那些资助该实验室的人，包括你自己，都会有责任。”福奇说，“我完全反感你现在所宣传的谎言，参议员，因为如果你看一下在文献中发表的年度报告中所给出的实验中所使用的病毒，从分子上来说，这是不可能的。”

保罗说，“没有人说是这些病毒造成的。没有人是--”。福奇说，“它在分子结构上是”。保罗说，“说这些病毒导致了大流行病。我们所指控的是该实验室正在进行功能增益研究，而且美国国立卫生研究院为其提供了资金。”福奇说，“这不是 --”。保罗说，“你无法摆脱它。它符合你的定义，你在混淆事实”。福奇说，“我不是在混淆事实。你是---。”他补充说，“让我说完。 我想让每个人都明白，如果你看看那些病毒，经过合格的病毒学家和进化生物学家的判断，这些病毒在分子上是不可能产生的——”。

保罗说，“没有人说它们是。没有人说这些病毒造成了大流行病。”他补充说，“我们说它们是获得功能增益的病毒，因为它们是动物病毒，在人类中变得更有传播性，而你资助了它。而你却不愿意承认事实。”福奇说，“你在暗示我们所做的事要对个人的死亡负责。我完全反感这种说法。”保罗说，“它本可以是这样的。它可能是。”福奇说，“如果有人在这里说谎，参议员，那就是你。”

据悉，这是保罗和福奇之间就引起全球大流行的新冠病毒的起源发生的一系列冲突中的最新一次。据《国会山报》报导， 在过去一年半的时间里，福奇和保罗就新冠疫情相关问题发生了六次的公开争论。