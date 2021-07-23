东京奥运会开幕 大坂直美点燃奥林匹克圣火

历经过去一年多来，新冠疫情冲击的东京奥运会终于在7月23日于日本新国立竞技场开幕。受疫情限制，本届奥运会开幕式成为近数十年来最冷清的一次，嘉宾仅约950人出席，包括日本首相菅义伟、奥组委主席桥本圣子等，外国元首仅有法国总统马克龙出席，美国第一夫人吉尔·拜登同样到场。

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国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）发表致辞时形容，今天是“充满希望的时刻”，来自205个国家和地区奥委会和难民代表队的运动员终于共聚一起，并衷心感谢日本主办奥运会。开幕式将近尾声，由日本女网球手大坂直美担任最后一棒火炬手，按惯例以点燃奥林匹克圣火完满结束。

联合国秘书长古特雷斯当天在向东京夏季奥运会发去的录像致辞中表示，“奥林匹克精神展现了人类最美好的一面: 合作、团结、天赋和宽容，这种精神在艰难时期发挥着激励和团结的作用。 ”

台湾蔡英文也通过社交媒体向主办国日本表示感谢。她写道，“再怎么大的考验，也不会动摇体育的力量、奥运的价值。谢谢主办国日本将一切化为可能。”

蔡英文说，“全世界正从疫情中努力复原，全世界体育选手展现强韧的意志，一同登上奥运殿堂，同场竞技。不分国界，不分种族，都展现出人类存在的文明价值，以及对于和平、多元与团结的信念，真的让人动容。”

蔡英文称，“同样的，无论遭遇多大的挑战，也不会阻挡台湾成为世界的一员。当卢彦勋、郭婞淳掌旗进场的那一刻，台湾站上了世界舞台，我们都同感骄傲。”

据了解，参加本届东京奥运会的运动员代表团共有6000人左右，在运动员入场时，除东道主日本、未来两届主办国法国及美国外，其余队伍按照日语片假名五十音顺序排列出场。

其中，台湾运动员以中华台北名义参赛，出场时排在韩国后，香港队排在第170位进场。中国大陆代表团今届派出431人，参与30个大项、225个小项比赛的角逐，持旗手是女排主将朱婷和跆拳道男子选手赵帅。