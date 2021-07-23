中国拒绝世卫第二阶段新冠溯源计划 白宫：深感失望 不负责任

中国国家卫健委副主任曾益新7月22日表示，中国不接受世界卫生组织（WHO）提出的新冠溯源第二阶段计划，指计划透露出对常识的不尊重和“对科学的傲慢态度”。对此，美国白宫新闻发言人珍‧普萨基（Jen Psaki）在当天的例行记者会上回应指，美方深感失望，认为中方的这个决定是“不负责任和危险的”。

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曾益新周四在国新办举行的新闻发布会上说，“当我一开始看到世卫的第二阶段溯源计划的时候，我是十分吃惊的。因为在这个计划里面将‘中国违反实验室规程造成病毒泄漏’这个假设作为研究重点之一。”

今年1月，世卫组织国际专家和中国专家组成的联合溯源专家组，在中国开展了为期28天的联合研究。曾益新称，“中方全力支持世卫专家组工作，完全满足世卫专家参访要求，让世卫专家去了所有他们想去的单位，会见了所有他们想见的人”。

此前，世卫组织总干事谭德赛7月15日在与德国卫生部长延斯·斯潘（Jens Spahn）举行的简报会上表示，中国需要更加开放和透明，并提供更多有关该病毒被发现最初时的原始数据。谭德赛称，相关原始数据可以帮助解释新冠病毒是如何发展和传播的，并防止其再次发生。

曾益新称，新冠病毒溯源是个科学问题，中国政府支持科学地开展病毒溯源。但是反对将溯源工作政治化，第二阶段病毒溯源应该在第一阶段病毒溯源的基础上来延伸，对第一阶段病毒溯源时已经开展过的，尤其是已经有了明确结论的，就不应该再重复开展。

在周四白宫的记者会上，有记者提问说，“今天，中国拒绝了世卫组织对冠状病毒来源进行第二阶段调查的计划，包括对实验室和市场进行审计。白宫对此的反应是什么？ 这将如何影响美国与中国在这方面的未来交往？”普萨基回答说，“让我首先重申，美国支持世卫组织的第二阶段计划，该计划承诺确保这些研究是科学的、透明的、由专家领导的，并且不受干扰。”

普萨基说，“我们当然看到了中华人民共和国的评论，再次拒绝了世卫组织的一项研究的第二阶段。我们深感失望。他们的立场是不负责任的，坦率地说是危险的”。她补充说，“与世界各地的其他成员国一起，我们继续呼吁中国提供所需的数据和样本。而这是至关重要的，以便我们能够了解并防止下一场大流行病。这是关于拯救未来的生命。而且现在不是拖延时间的时候。”

普萨基说，“我要指出的是，我们相信多边方法；这不是在总统上任之前采取的方法，而且这一直是他的战略的一大重点，因为它涉及我们与中国的接触。”她说，“这与我们对全球卫生安全的态度有关，这就是为什么我们在第一天就重新加入了世卫组织。不幸的是，正如你们都知道的那样，第一阶段并没有产生我们认为必要的数据和来自中国的访问。但是，我们支持多边方法和第二阶段计划，是因为它是严格的和基于科学的。”

普萨基说，“但最重要的是，这不仅仅是美国的呼吁。作为我们重新参与和努力在世界各地与盟友和伙伴建立支持联盟的一部分，我们与国际社会一起在这个问题上：伙伴和多边组织也在呼吁和迫使中国参与这个讨论的第二阶段。”她说，“我还想指出--我快说完了；关于这个话题有很多话要讲。在康沃尔，你们中的许多人与我们一起旅行，七国集团领导人一起呼吁进行透明、基于证据的调查，包括在中国”。

普萨基说，“在第一阶段的研究之后，我们与世界各地的盟友和合作伙伴一起发表了一份联合声明，呼吁进行透明和独立的分析，表达了我们对缺乏接触的担忧，并敦促保持势头”。她说，“很明显，中国没有履行他们的义务。我们的重点是建立这种多边努力和支持，对其施加压力，并明确指出这是不可接受的和危险的。”

记者追问，“你是否预见到这一决定会给中国带来任何后果？”普萨基说，“我不打算走在任何政策进程的前面。我将告诉你，同样，我们对中国的态度，因为它涉及到全球卫生安全，将继续与我们的国际伙伴协调。”