德尔塔发威：欧美新冠感染量暴增

7月23日星期五法新社巴黎站消息，在德尔塔变种的威力之下，本周美国和欧洲新冠大流行加速，以下是一组该社统计的关键数据。值得注意的是，诊断出来的新增感染数只能在一定程度上反映出真实情况，且各国检验政策不同，因此当谨慎进行国与国之间的比较。

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全球范围，本周新冠病毒感染日增量超过52万人，增速与前一周比快了9%。事实上，病毒已经从6月中旬开始加速传播，此前勉强保持了两个月的骤然减缓很可惜只是昙花一现。

具体到各地区，本周只有非洲，拉丁美洲加勒比地区情况改善，非洲新增感染人数和上周比下降11%，拉美与加勒比地区下降9%；其他大部分国家与地区都朝相反方向行进：美国与加拿大合在一起算上升了62%（加拿大实际新增数量下降了，只是美国在上升），大洋洲上升42%，欧洲上升26%，中东上升7%，亚洲上升5%。重灾区欧美的新增感染，大部分都属德尔塔变种。

具体到法国，情况更加恐怖：新增感染数上升193%，属于一周当中，日增感染至少上千的国家里，增速最快的。按此排位，法国以增长193%排第一，以色列以上升150%排第二，意大利以上升115%排第三，越南以上升104%排第四，卢旺达以上升72%排第五。

若按照周内新增感染绝对值来看，英国冲到第一，印尼排第二，美国排第三。若按人口比来看，本周增速最猛的从高到低有斐济，塞浦路斯，塞舌尔，而英国和西班牙也上榜全球前十。按照日增死亡人数来排，印尼本周平均每天新增死亡1263人，巴西和印度顺位排第二和第三。按疫苗接种速度来看，本周最迅速的是厄瓜多尔，每天接种人数占其总人口比1.75%，接下来是毛里求斯，丹麦，马来西亚，爱尔兰，斯里兰卡，法国（1.04%），当中法国以政府顶着高压舆论，强力推进新冠健康码，不接种者部分面临工作岗位风险和日常出入文娱商业场所受限，而大幅提高接种速度。