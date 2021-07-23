马克龙抵日参加奥运开幕式：与病毒共存，弘扬奥林匹克精神

7月23日星期五，法国总统马克龙飞抵日本，准备参加东京奥运会的开幕式晚会。巴黎将在2024年接过日本的接力棒举办夏季奥运会，马克龙表示，法国正在努力为2024年的巴黎奥运会做准备。

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抵日之后不久，马克龙就与国际奥委会主席托马斯-巴赫会面。会后，在“法国俱乐部”活动当中，马克龙致敬法国运动员代表团，并表示自己与巴赫交谈愉快，双方将继续致力于2024年巴黎奥运会的筹办工作，法国的运动员，法国的年轻人，整个法国社会都将准备就绪，以奥运会价值观，奥运会水准，来要求自己。

马克龙承认，卫生防疫情况的确令人担心，但这不应该成为体育精神的障碍。他表示：“学会与病毒一同生活，首先就要在这期间（新冠大流行期间）继续秉承奥利匹克精神，奥林匹克精神承载着合作的价值观，我们要确保奥林匹克精神继续发扬下去”。

之后，马克龙与日本德仁天皇会面，美国第一夫人吉尔-拜登等人也在现场。东京奥运会开幕式国际标准时间11点，东京时间晚20点正式开始，法新社东京站表示，受到疫情影响，本次嘉宾人数不到一千人，马克龙的随行人士数量也被压缩到最少，所有部长当中，只有法国国家教育，青年与体育事务部长让-米歇尔-布朗凯随行。