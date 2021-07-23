马克龙访日，法国男绝食抗议要求制裁日本

7月23日星期五，法国总统马克龙参加东京奥运会开幕式晚会，为法国运动员代表队，巴黎2024年奥运会，和奥林匹克精神代言，并与日本天皇等人见面。24日星期六，他将与日本首相菅义伟会面，这距离他首次正式访问日本，已过去了两年。在一系列见面会期间，一名法国男子在奥林匹克场馆附近继续绝食抗议。

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法新社东京站当天报道称，现年39岁的法国男子文森-费雪的绝食抗议，在马克龙访日期间显得很棘手。文森-费雪自从今年7月10日以来，就在奥林匹克体育场附近的一个车站前面绝食抗议，原因是他的两个年幼的孩子在他不同意的情况下，被他的日本伴侣带走。文森-费雪与日本伴侣有两个孩子，分别是4岁和6岁，两人住在东京，孩子们被伴侣单方面决定带走，已经有大约三年的时间了。法新社指出，双亲如果分手，当中的一名家长如果单方面决定带走孩子，哪怕另外一名家长不同意，也是被社会所宽容，被日本地方政府默许的，且这类现象在日本十分常见。目前，绝食抗议的文森-费雪健康程度下降，但他不愿意放弃。他表示，孩子们被日本母亲“偷走”，希望法国政府能够以“不遵守儿童权利领域的国际承诺”，“对日本施加制裁”。

法新社指出，马克龙的几名总统顾问已经在当地时间星期五的下午去见过了文森-费雪，但文森-费雪说，他对法国总统顾问的造访，感到“失望”。他表示：“法国政府的意愿是好的，但这种意愿不够强烈，不足以真正对日本施加压力”。他表示，现在他“需要的是结果，不是象征性的姿态”。总统府爱丽舍宫方面在本周早些时候对此事评论称，文森-费雪的孩子被日本母亲单方面带走一事“的确非常悲剧，法国希望与日本政府就此找到解决途径，但这场社会辩论的导理权，在日本手里，不归法国”。