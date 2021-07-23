2020年东京夏季奥运会开幕 天皇会见马克龙

2020年东京夏季奥运会在23日开幕，日本天皇于23日作为东京奥运会名誉主席出席奥运会开幕式。 《奥林匹克宪章》规定，主办国国家元首将宣读开幕宣言。

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皇后不会出席开幕式，因为参加开幕式的人数有限。由于大部分比赛都是在没有观众的情况下进行的，因此皇后以及皇室成员都没有观看比赛。

天皇于22日下午在皇宫会见国际奥委会（IOC）主席巴赫等官员，并于23日下午与各国领导人会面。为防止感染扩散，会见减少了人数并不以餐饮的形式进行。

包括难民队在内的来自200多个国家和地区的约11000名运动员出席开幕式，但为防止感染，运动员保持2米间距离。

法国总统马克龙日本时间23日到达日本，与较早来日本的美国拜登夫人吉尔一起出席东京奥运会开幕式，她在开幕式前会见天皇陛下，并于24日会见菅义伟首相。在日本将滞留不到40小时。

23日，天皇在出任名誉总裁的东京奥运会开幕式前，在皇宫宫殿会见了2024年巴黎奥运会主办国法国总统马克龙、美国拜登总统吉尔夫人等来自各国的12位领导人，互致问候。由于新型冠状病毒的影响，领导人们没有配偶陪同，皇后也没有参加。

天皇在“春秋间”迎接各国首脑。国际奥委会主席巴赫、首相菅义伟、东京都知事小池百合子、东京奥运会和残奥会组委会主席桥本圣子等出席。

天皇用英语说：“我很高兴在这里欢迎来自世界各地的人们”，并说，“所有运动员都在预防新型冠状病毒感染，虽然他们来自的国家和地区不同，我希望他们在最大程度上维持健康状况，同时注意炎热的天气。”之后，他在相邻的“松风间”接受了各国领导人的问候。

在1964年东京奥运会上，当时的昭和天皇用日语说：“在这里庆祝第18届现代奥林匹克运动会，宣布东京奥运会开幕”。