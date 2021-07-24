日外相茂木敏充与谭德赛会谈 要求坚持新冠溯源调查

据共同社报导，日本外务大臣茂木敏充7月23日在外务省与来访的世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞举行会谈，并要求彻底实施新冠溯源的追加调查。他提出，“推进溯源十分重要。我们很重视追加调查。”

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谭德赛7月15日在世卫组织举行的新闻会上称，中国需要更加开放和透明，并提供更多有关该病毒被发现最初时的原始数据。他称，相关原始数据可以帮助解释新冠病毒是如何发展和传播的，并防止其再次发生。

中国卫健委副主任曾益新则于22日表示，中国不接受世卫组织提出的新冠溯源第二阶段计划，指计划透露出对常识的不尊重和“对科学的傲慢态度”。报导指，谭德塞在与茂木敏充的会谈中强调，“为了遇难者及其家人也有必要了解起源。”日本外务省的声明指出，“茂木敏充还表示，在解决全球健康问题方面不应存在地域真空，并应调查新冠病毒的来源”。

声明称，“关于对新冠病毒来源的调查，茂木敏充说，重要的是进一步的彻底调查将导致对病毒来源的更好理解，他致力于第二阶段的调查”。声明补充称，“谭德赛先生说，新冠病毒不是最后一种面临大流行风险的传染病，为了受害者及其家人，我们需要了解新冠病毒的起源，我们将继续共同努力，加强对未来卫生危机的准备和应对，以期实现全民健康。”

另据了解，世卫组织发言人贾萨瑞维奇（Tarik Jasarevic）周五在日内瓦举行的一次新闻会上被问到，中国拒绝接受病毒溯源第二阶段调查计划一事，他说，“这不是关于政治，这不是关于指责谁的游戏。”贾萨瑞维奇说，“这基本上是关于一项要求，也就是我们都必须试图了解这个病原体是如何进入人类的。从这个意义上说，各国真的有责任本着伙伴精神一道共事并且与世卫组织共事。”

在与茂木敏充的会谈中，谭德塞还谈到，为了克服新冠疫情，有必要到明年中期让世界7成人口接种疫苗。他对日本6月举办关于为发展中国家提供疫苗的首脑级会议、提供实际物资的工作表达了谢意。