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战火延烧，两万两千余阿富汗家庭逃亡

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加入阿富汗安防军队的喀布尔人拿起武器呼吁全阿富汗武装加入反塔利班行动。摄于6月23日
加入阿富汗安防军队的喀布尔人拿起武器呼吁全阿富汗武装加入反塔利班行动。摄于6月23日 © AP - Rahmat Gul摄影
作者： 呢喃
5 分钟

法新社阿富汗坎大哈7月25日消息， 阿富汗官员周日表示，一个月间有超过两万两千个坎大哈（阿富汗南部）家庭在战火中逃离了家园，以逃避坎大哈塔利班堡垒附近的战斗。

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自5月初以来，以美国为首的外国军队开始最后的撤退，塔利班也发动了全面攻势，暴力事件在包括坎大哈在内的多个省份激增。塔利班目前已经占领了数十个地区，过境点，并包围了几个省会。

坎大哈省的难民部门负责人多斯特-穆罕默德-达里亚布告诉法新社说：“过去一个月当中，坎大哈的战火使两万两千个家庭流离失所。他们都从城市的动荡地区，搬到了更安全的地方”。

周日，坎大哈市郊的战斗仍在继续。坎大哈省副省长拉莱-达斯塔杰里告诉法新社：“一些安全部队，尤其是警察的疏忽，让塔利班现在距离我们如此之近”。地方当局为流离失所者设立了4个营地，估计15万4千人会来到这些营地寻求庇护。坎大哈市拥有65万居民，是阿富汗仅次于喀布尔的第二大城市。这个南部省份，是塔利班在1996年至2001年间统治阿富汗时的中心。非政府组织“人权观察”表示，有报道称，塔利班在他们占领的地区，对平民实施暴行，包括他们本月早些时候占领的，靠近巴基斯坦边境的斯平博尔达克镇。“人权观察”组织的亚洲副主任帕特里夏-格罗斯曼在一份声明中指出，“塔利班领导人否认任何虐待行为，但越来越多的证据表明，他们在控制的地区驱逐，任意拘留和杀戮，这些正在引起人们的恐惧”。

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