战火延烧，两万两千余阿富汗家庭逃亡

法新社阿富汗坎大哈7月25日消息， 阿富汗官员周日表示，一个月间有超过两万两千个坎大哈（阿富汗南部）家庭在战火中逃离了家园，以逃避坎大哈塔利班堡垒附近的战斗。

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自5月初以来，以美国为首的外国军队开始最后的撤退，塔利班也发动了全面攻势，暴力事件在包括坎大哈在内的多个省份激增。塔利班目前已经占领了数十个地区，过境点，并包围了几个省会。

坎大哈省的难民部门负责人多斯特-穆罕默德-达里亚布告诉法新社说：“过去一个月当中，坎大哈的战火使两万两千个家庭流离失所。他们都从城市的动荡地区，搬到了更安全的地方”。

周日，坎大哈市郊的战斗仍在继续。坎大哈省副省长拉莱-达斯塔杰里告诉法新社：“一些安全部队，尤其是警察的疏忽，让塔利班现在距离我们如此之近”。地方当局为流离失所者设立了4个营地，估计15万4千人会来到这些营地寻求庇护。坎大哈市拥有65万居民，是阿富汗仅次于喀布尔的第二大城市。这个南部省份，是塔利班在1996年至2001年间统治阿富汗时的中心。非政府组织“人权观察”表示，有报道称，塔利班在他们占领的地区，对平民实施暴行，包括他们本月早些时候占领的，靠近巴基斯坦边境的斯平博尔达克镇。“人权观察”组织的亚洲副主任帕特里夏-格罗斯曼在一份声明中指出，“塔利班领导人否认任何虐待行为，但越来越多的证据表明，他们在控制的地区驱逐，任意拘留和杀戮，这些正在引起人们的恐惧”。