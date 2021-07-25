距日增10万感染仅剩9周，德国警告民众：打疫苗肯定会比不打疫苗享更多自由

德国没有接种新冠疫苗的民众迎来坏消息：就算检测结果呈阴性，也或将面临更严苛的限制性措施，总理办公室称“接种疫苗的人肯定会比未接种疫苗的人拥有更多的自由”。

广告 继续浏览后续

法新社柏林站7月25日消息，德国总理办公室称，如果德国的新冠感染率继续上升，那些未接种新冠疫苗的人，即使检测结果呈阴性，也可能面临进一步的限制。

德国总理办公室负责人赫尔格-布劳恩通过星期天出刊的“图片报”表示， “接种疫苗的人肯定会比未接种疫苗的人拥有更多的自由”。

目前，德国人如果完全接种新冠疫苗，或最近检测结果呈阴性，就可以去餐厅，电影院或健身房等公共场所。但如果发病率继续上升，未接种疫苗的人将不得不减少与大众的接触。布劳恩说：“这可能意味着，未接种疫苗的人，就算持有新冠测试阴性报告，也无法进入餐厅，电影院和体育场等场所，因为风险太高了” 。布劳恩坚持认为，国家有责任保护人民的健康，“这样，德国的卫生系统可能就不必再次推迟癌症等相关的手术日程，腾出医疗资源去抢先治疗新冠患者”。

与许多欧洲邻国相比，德国在今年初夏的感染率较低，但过去两周，病例有所增加，这在很大程度上是德尔塔变种所引发的。政府担心这样下去，到9月底可能会恶化到每天新增10万人感染的地步（图片报数据）。布劳恩称，若照此发展，距离日增10万人感染，只有9个星期。

上周，默克尔表示，她注意到了病例增加的“明确而令人担忧的动态”，并鼓励尽可能多的德国人去接种疫苗。截至周日，60.8%的德国居民已经接种了至少一剂疫苗，49.1%的人已经完整接种了两剂疫苗。默克尔曾表示，德国不打算效仿法国和其他国家，对部分人口实行强制疫苗接种。德国卫生部长延斯-斯潘7月初表示，如果疫情卷土重来，接种了疫苗的人，将不必受到全面限制性措施的影响，并且将比未接种疫苗的人拥有更多的自由，前提是“病毒没有出现影响疫苗有效性的新变种”。