台美日国会论坛开场 安倍现身支持台湾

台美日首届“国会议员战略论坛”今天7月29日开场，前日本首相安倍晋三在这次视频论坛上现身，发言支持台湾参与世界卫生大会和跨太平洋贸易伙伴协定。他表示，绝不能让香港发生的事在台湾发生。

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据中央社报道，安倍晋三在致词中强调台湾极为重要。他称，日本美国以及很多相同理念国家，对于在维吾尔自治区、西藏所发生的事感到很痛心，对于香港的现状怀有很大的忧虑，并坚定认为，在香港发生的事绝对不能在台湾发生。安倍还支持台湾参与世卫组织，加入太平洋伙伴协定。

安倍在谈到面对崛起的中国时称，在经济方面，中国崛起，如果遵守世贸组织（WTO）的规则，对所有区域和国家来说是大机会；但就军事方面来说，中国这30年来军费增加了42倍，中国在南海、东海试图片面改变现状，令人感到忧虑。

安倍强调，海洋一定要自由开放，而能作为担保的就是国际法，有相同理念的国家应好好地加以维护。

他认为这有三大重点：自由、民主、人权、法治这些基本价值观要能根深蒂固；透过基础建设加强连结性，促使区域追求利益与繁荣；他认为，能支撑上述的就是执法能力，各国应予以支援。

安倍晋三并说，这绝对非敌视中国的想法，而是在提示共享基本价值观国家的愿景。