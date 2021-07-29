超载日越来越早：地球今天进入生物资源负债期

地球上的生物资源，每年都有自我修复、再生的能力。人类对其消耗的速度，与它自我修复并再生的速度之比，是衡量人类活动是否令地球不堪重负的重要指标。今年，距离年底还有5个多月，人类已消耗完今年地球可供给的全部生物资源，接下来的几个月，我们进入“生物负债期”，而“生物负债期”每年的到来，越来越早。

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地球每年进入生态赤字的超载日越来越提前。美国环境智库“全球足迹网络”（Global Footprint Network）消息称，根据全球两百个国家的3百万份数据，截至7月29日星期四，人类已将今年地球年度可再生资源全部耗尽。“地球超载日”在1970年曾经是12月29日，到了1990年提前到了10月初，到2010年提前到了8月初，近几年提前至7月底。2020年是一个特例：新冠疫情让纷纷封城限足的人类放慢了消耗资源的脚步，地球超载日罕见延迟了3周到来，但今年又毫无意外地追平疫情之前地水平。现如今，需要1.7个地球，才能满足人类每年对自然资源的需求。

按照目前趋势，人类2050年对自然资源的需求将是现在的两倍。美国环境智库“全球足迹网络”解释称，“地球超载日”不断提前到来，其背后原因主要有两个：首先是人类碳足迹的增长，其次是全球森林生物能力的缩水。世界自然基金会法国部主任阿诺-高飞表示，“巴西严重的去森林化，导致亚马逊森林目前产生二氧化碳的能力已经高于其吸收二氧化碳的能力”，并呼吁法国促进欧盟立法，禁止与去森林化相关的产品进入欧盟市场。即将于8月9日发布的的气候演变政府间专家团报告备受瞩目，科学家们在期刊“生物科学”上联名警告称，地球的生命迹象正在减弱，这包括冰川厚度，海洋酸度，森林覆盖率，温室气体排放量等指标的恶化，也许我们已经越过了地球命运的重要分水岭。