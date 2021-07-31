东京奥运会相关者以旅游目的出奥运村被注销参会资格

东京奥运会和残奥会组委会31日宣布，一名滞留在东京晴海奥运村的奥运相关人士出村观光，被剥夺参与比赛事项资格。这是赛事开赛以来第一次吊销参会资格证，因为此人“明显违反了《防疫规则手册》”，这是为参与奥运会的人制定的预防新型冠状病毒感染措施的规则手册。目前还不清楚此人是否是一名选手。

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对此人的处分是在7月30日决定的。组委会表示：“今后他（或她）将无法进入与比赛相关的场馆。”

组委会还表示，曾发生过因违反规则而被暂停参与奥运会资格的情况。

奥运会组委会发言人高谷正则表示：我无法告知被处分的人的人数，或是选手还是相关人员，被剥夺资格的人，将无法进入赛事场地。

他指出：从广义上讲是奥运会参与者，而且曾住在选手村。

前一天，有报道称两名佐治亚国家队男子柔道队员正在东京塔观光。高谷表示，“我们无法回答个别情况”，“一般来说，不应该出于观光目的而从奥运村出去” 。

关于管理责任，高谷正则指出：“我们要求CLO（每个组织的新冠感染症对策负责人）管理好每个团队。包括运动员在内的所有各方，都只能前往正确登录在册的的业务目的地。”