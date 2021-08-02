英航母抵西太平洋 指挥官用韩语推文沟通

英国伊丽莎白女王号航母群进入西太平洋，指挥官史蒂夫·摩尔豪斯准将（Steve Moorhouse）8月1日罕见以韩语推文告知韩国，期待加强英韩合作，促进区域安全繁荣。

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据中央社报道，摩尔豪斯准将昨天8月1日推文指出，伊丽莎白女王号航空母舰（HMS Queen Elizabeth）打击群已进入菲律宾海，过去数周的远洋任务航行显示，英国可在印太区域为盟友及伙伴提供可恃战力、为海上安全做出贡献。

伊丽莎白女王号航母打击群日前驶入南海，引发中国强力抨击。英国国防部强调，这个航母打击群在南海执行的任务的是合法航行，而并非挑衅。

伊丽莎白女王号是英国目前最先进航舰。打击群今年5月开始首次操演航程，且是首度航向印太区域，自东大西洋及地中海出发后，规划沿途访问约40个国家，并与美国、印度、新加坡、日本、南韩、澳洲等区域盟友联合演训。

英国航母战斗群指挥官史蒂夫·摩尔豪斯摩尔豪斯曾说，打击群的部署扩及印太区域显示英国拥有“全球化海军”，也是“有力的宣告”。

英国政府3月发布超过100页的外交与国防政策总检视报告“竞争时代的全球化英国”（Global Britain in a Competitive Age），首度在类似的政策文件中指出，中国对英国及其盟友伙伴的安全、繁荣与价值体系构成“系统性挑战”。