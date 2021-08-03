美国CDC提出Covid-19疫情风险“非常高”的16个旅游地名单

美国疾病控制和预防中心（CDC）8月2日提出一个Covid-19疫情风险“非常高”的旅游地名单，包括希腊、爱尔兰和美属维尔京群岛等16个旅游国家和地区。

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据美国有线电视新闻网CNN报导，美国疾病预防控制中心将疫情风险等级设置为4级：“非常高”意味着，人们应该避免前往这些地方。而必须前往的人士，应首先接受全面疫苗注射。美国疾病预防控制中心的总体指导建议：在完全接种疫苗之前，不要进行任何国际旅行。

CDC表示：“完全接种疫苗的旅行者感染和传播Covid-19病毒的可能性较小。然而，国际旅行仍会带来额外的风险。即使完全接种疫苗的旅行者，也可能面临更高的风险，可能感染并传播某些Covid-19病毒变异体。”

根据疾病预防控制中心的数据，在过去的28天里，在那些属于“非常高”风险类别的城市，每10万居民中就新增超过500个确诊感染病例。

以下16个旅行目的地被美国疾控中心评为“4级：Covid-19（中共病毒）风险非常高”：安道尔、库拉索岛、直布罗陀、希腊、瓜德罗普、伊朗、爱尔兰、马恩岛、哈萨克斯坦、莱索托、利比亚、马耳他、马提尼克、圣巴泰勒米岛、圣马丁岛和美属维尔京群岛。

可以在疾病控制中心官方网站上，查看所有旅行目的地的风险水平。

此外，美国金融专家认为：Delta病毒变异株使得疫情肆虐美国，使美国经济复苏走缓，美联储官员警告，劳动力的恢复可能会因疫情而跟不上，将拖累经济复苏。疫情持续影响金融市场，美国股市可能被疫情压垮。