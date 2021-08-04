谭德塞呼吁富裕国家暂停推动第三剂疫苗，让全球更多人口能开始接种疫苗

西方富裕国家有意让高风险人群施打第3剂追加疫苗，防止2019冠状病毒疾病变异病毒传播，但世界卫生组织秘书长谭德塞星期三呼吁富国暂停推动，让全球更多人口能获得疫苗。

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中央社报道，谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在记者会上表示，迄今为止全球已接种超过40亿剂疫苗，但其中逾8成疫苗流入了高收入和中高收入国家，这些国家占全球人口不到一半。

他指出，虽然全球广大人民仍在等待第1剂疫苗，但一些富裕国家却正推动接种第3剂COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。他对这些富国喊话，呼吁至少在今年9月底之前暂停使用追加剂疫苗，以便达成他今年5月提出在9月底时让全球各国至少一成人口接种疫苗的目标。

这几个月国际疫情回温，其中传播力更强的Delta变异病毒已经在全球近140国出现，为防止病毒危害高风险人群，以色列自8月1日起对60岁以上民众追加施打第3剂疫苗。

德国则是拟自9月开始对年长者和高风险族群注射第3剂。英国今年秋天也有类似计划。

而美国科技网站CNET 2日报导，美国疾病管制暨预防中心（CDC）也在研究追加疫苗可行性，考虑对免疫系统较弱的族群施打第3剂。

世界卫生组织（WHO）疫苗暨免疫部门主任欧布莱恩（Kate O'Brien）今天在日内瓦视讯记者会上表示，目前采取接种第3剂疫苗以有效对抗疫情发展的证据尚不清楚，此时全球需要关注那些最脆弱、最有可能演变为重症以及死亡者，应优先为他们接种第1剂和第2剂疫苗。