拜登给滞美港人提供临时“避风港” 中方谴责干涉内政

美国总统拜登（Joe Biden）周四（8月5日）签署备忘录宣布，将为部分在美滞留港人提供“延期强制离境”庇护。中国外交部驻港公署周五表示坚决反对和强烈谴责外国势力干涉香港事务和中国内政。

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拜登政府宣布的相关临时庇护措施有效期为18个月，而且在这一期间在美滞留的港人可以获准就业。美国政府一位高级官员表示，做为对中国压制香港民主的回应，美国计划向数以千计的香港居民提供一个暂时性的“避风港”，允许他们延长在美居留。拜登总统料将签署一项备忘录，指示国务院和国土安全部授予在美港人为期18个月的“延期撤离”。

美国白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki）当天通过声明表示，这一行动表明拜登总统在面对中华人民共和国的持续镇压时对香港人的大力支持，并表明我们不会对中华人民共和国违背其对香港和国际社会的承诺而袖手旁观”。美国国务卿布林肯通过推特表示，与香港人民站在一起，并将继续支持他们所保证的人权和自由。”

据路透社报道，针对美政府出台涉港备忘录，中国外交部驻港公署周五表示坚决反对和强烈谴责，并指中国政府反对外部势力干预香港事务和中国内政，维护国家主权安全发展利益、贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移。外交部驻港公署发言人指出，美方千方百计搞小动作破坏香港繁荣稳定，暴露其打“香港牌”遏制中国发展的险恶用心。发言人强调，香港事务纯属中国内政；反中乱港绝对没有出路，敦促美方立刻悬崖勒马。

王毅：想让‘港独’势力再次上街?死了这条心吧

中国外交部驻港公署的反应与周三中国外交部长王毅针对美国国务卿布林肯的发言同出一辙。布林肯在美国时间星期三（2021年8月4日）早上出席由东盟主持的东亚峰会外长视频会议，发言中也针对北京在新疆、西藏践踏人权以及在香港遏制民主和自由的行为作出了阐述。同时与会的中国外交部长王毅已经发过言，但要求再次发言，他回呛布林肯说； “你们现在竟然还要表达所谓关切，关切什么呢？是想让香港重回混乱动荡吗？是想让‘港独’势力再次上街吗？我要明确告诉你们，死了这条心吧，不可能再等到那一天了。”

美国国务院官员们说，布林肯在出席东盟会议时阐述对中国人权问题的看法是为了向东南亚地区国家展示，虽然美国不要求任何国家在美国和中国之间作出选择，但很明显，与对内压制、对外嚣张的中国相比，“美国是一个与东盟国家享有共同价值的国家，一个真诚、值得信赖的伙伴。”