美情报部门据报获取到武汉实验室大量基因数据

据美国有线电视新闻网（CNN）8月5日报导，美国情报部门正在审查一个含有大量基因数据的资料库，这可能是揭开新冠病毒起源的关键，但他们尚未能对其加以完全的分析。

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报导指，多位熟悉此事的消息人士告诉CNN称，这个巨大的信息目录包含从武汉实验室研究的病毒样本中提取的基因蓝图，一些官员认为该实验室可能是新冠疫情的源头。

报导引述消息人士的话称，目前还不清楚美国情报部门究竟是如何或何时获得这些信息的，但参与创建和处理这类病毒基因数据的机器通常与外部云端服务器相连；这使得它们有可能被黑客入侵。

报导指，但将这些“堆积如山”的原始数据转化为可用的信息，只是美国情报界在拜登总统下令进行的90天新冠病毒溯源审查中的一部分，并对其提出了一系列挑战，包括利用足够的计算能力来处理所有这些数据。为了做到这一点，美国情报部门正在依靠能源部国家实验室的超级计算机，这些实验室由17个精英政府研究机构组成。

报导称，相关的审查工作还存在人力资源问题。在相关工作中，美国情报界不仅需要有足够技能的政府科学家来解释复杂的基因测序数据；这些科学家还需要拥有适当的安全许可，他们还要讲普通话，因为这些信息是用中文写的，采用了专业术语。

一位消息人士告诉CNN称，“显然有科学家通过了（安全）审查”。其称，“但说普通话的科学家通过了审查？那是一个非常小的群体。而且不是普通的科学家，而是那些专门研究生物的科学家？所以你可以看到这很快就会变得很困难。”

报导称，进行90天审查的官员希望这些信息将有助于回答新冠病毒如何从动物传播到人类的问题。多个消息来源告诉CNN，揭开这一谜团对于最终确定新冠病毒是否“从实验室泄漏”或“从野生动物传染给人类”至关重要。报导指，一位熟悉调查的消息人士既不确认也不否认武汉病毒研究所曾经公开的包含约22000个样本有关的任何数据是否属于美国情报部门目前正在分析的内容。

熟悉这项工作的消息人士说，填补这一缺失的基因环节并不足以明确证明病毒是在武汉的实验室里产生的还是首先从自然中出现的。报导称，官员们仍然需要将其他背景线索拼凑起来，以确定该大流行病的真正起源。报导称，这是拜登政府一直在优先考虑的一个关键拼图。

目前，美方高级情报官员仍然表示，他们在关于新冠病毒起源的两种主流理论之间确实存在分歧，“或者是两种情况的某种组合”。CNN上个月曾报导说，负责监督90天审查的拜登政府高级官员现在认为，“病毒意外地从武汉的一个实验室逃脱的理论至少与其在野外自然出现的可能性一样可信”。这与一年前相比是一个巨大的转变，当时民主党人公开贬低所谓的“实验室泄漏论”。

报导指，有可能在拜登推动的90天审查期限结束时，美国情报界还没有对新冠病毒的起源达成所谓的“高度自信”的评估。政府官员此前曾向CNN表示，有可能在90天结束时下令进行第二次审查。美国会参议院情报委员会和外交关系委员会的两党议员本周早些时候发了一封公开信，敦促拜登政府继续将病毒溯源工作列为优先事项，直到可以作出这样的判断，以防止下一场大流行病在未来出现。