阿富汗政府媒体信息中心主任被杀害

安全人员抵达阿富汗政府信息媒体中心主任达瓦-汗-梅纳帕尔被枪杀的媒体中心2021年8月6日星期五喀布尔

阿富汗内政部表示，在塔利班发誓要以政府官员为目标几天后，阿富汗政府信息传媒中心负责人周五（8月6日）在喀布尔被杀害。

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法新社说，阿富汗内政部发言人米尔韦斯-斯坦尼克扎伊（Mirwais Stanikzai）在给媒体的WhatsApp信息中说："不幸的是，残暴和野蛮的恐怖分子又犯下了卑鄙的罪行，在星期五的祈祷中，杀害了一位抵制敌人宣传的爱国者达瓦-汗-梅纳帕尔（Dawa Khan Menapal）。

路透社说，达瓦汗-梅纳帕尔被杀，是塔利班针对阿什拉夫-加尼总统（Ashraf Ghani）领导的政府官员的最新案例。之前几天，阿富汗国防部长被刺杀未遂。

阿富汗内政部的一名官员说，阿富汗政府信息传媒负责人达瓦-汗-梅纳帕尔是在星期五的祈祷中被杀的。

美国驻阿富汗代办罗斯-威尔逊（Ross Wilson）在一条推特上谴责此举是"对阿富汗人的人权和言论自由的侮辱"。

法新社说，阿富汗已经有许多民间社会活动家、记者、公务员、法官和公众人物被塔利班杀害。

在2001年被美国军事干预赶下台后，阿富汗塔利班叛乱分子为重建一个严格的伊斯兰政权而战。自拜登总统于4月宣布从阿富汗撤军后，塔利班加大了攻势，以乡村包围城市，对多个省会展开攻势。

据介绍，塔利班已在其控制的乡村地区恢复伊斯兰法，他们给村民开会，下令废除女子教育，规定年满13岁的女童嫁人。