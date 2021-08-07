国际奥委会：戴毛像章的中国运动员已被警告 结案

中国自行车金牌选手在奥运颁奖典礼上戴着毛泽东像章

国际奥委会官员8月7日介绍称，已向两名在东京奥运会领奖台上佩戴印有中国前领导人毛泽东徽章的中国自行车奖牌获得者发出警告，称她们违反了政治姿态规则，此案现已结案。

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中国自行车选手钟天使和鲍珊菊8月2日夺得东京奥运场地自行车女子团体竞速赛的金牌。这两位选手登上东京奥运的领奖台时，胸前戴着毛泽东像章，引发国际关注。

此举可能违反《奥林匹克宪章》第50条的规定，即任何宣传、政治宣传和广告都不能出现在奥运选手任何衣物或配备上，除非是用于识别身份。一旦违例，选手可能被取消资格、撤销认证或两者兼施，也可能面对其他制裁；结果将由国际奥委会或根据个别运动的技术条例决定。

国际奥委会传播总监马克·亚当斯（Mark Adams）3日在东京奥运例行记者会上告诉媒体，国际奥委会正在调查毛像章事件，并已要求中国奥委会提呈报告。他随后进一步透露，中国奥委会已向国际奥委会保证类似事件不会再发生。亚当斯说，“我们正在和中国奥委会保持联系，他们已保证我们将很快收到正式答复。”

对此，国际奥委会企业传播和公共事务总监克里斯蒂安·克劳（Christian Klaue）周六向记者更新说，“我们收到了澄清，并警告了运动员。”他说，“我们还得到保证，不会再发生这种情况，国际奥委会认为此案已结案。”据悉，东京奥运会将于周日结束。