暴雨洪水与慢性缺粮袭击朝鲜，金正恩呼吁克服困难

在国际制裁和自然灾害的打击下，朝鲜近几年的粮食收成已经不容乐观，联合国两年前记录到了朝鲜十年间的最低粮产记录。今年，这一“慢性缺粮”又恐因暴雨和洪水再次恶化。

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8月7日星期六，法新社引述日前朝鲜中央电视台播出的一段有关暴雨洪水抢险救灾的报道，称由于强降雨，约5000人不得不紧急转移，上千所房屋，百余亩农田和许多桥梁被冲毁。中东部的咸镜南道受灾严重，电视画面当中展现了一些房屋被大水淹至房顶，道路和民宅受损的画面，并称接下来几天当中，东部沿海地区仍然会有暴雨侵袭，但没有指出有任何伤亡情况。美联社则报道称，暂时没有观察到有任何大规模饥荒或者社会动荡的迹象。

朝鲜劳动新闻8月7日报道了金正恩对强降雨救灾的指令，当中报道称，金正恩要求朝鲜全国保持最高警戒，应对持续的恶劣天气，尤其警惕洪水灌入矿产地，强降雨对沿海各地捕鱼设备的冲击，农民也动员起来，力保农田。

今年6月，朝鲜最高领导人金正恩宣布，该国面临着“紧张的粮食情况”。随后在7月5日，联合国粮农组织发布报告，称根据预测，由于粮食歉收，商品粮进口量与本土粮产的总和数字也基本确定，朝鲜今年将面临86万吨的粮食缺口。这个数字基本上是朝鲜2.3个月所需要的粮食重量。联合国粮农组织警告称，若不通过额外的商品粮进口或者粮食补助来填补这一缺口，今年8月到10月间，朝鲜的日子将不会很好过，而到10月，新一批收成的到来，或可缓解。