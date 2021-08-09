奥运赛场拥抱敌国选手，乌克兰跳高铜牌美少女少尉遭国防部传唤

8月8日星期日，乌克兰国防部副部长在脸书上宣布，该国赴日参加东京奥运会的跳高运动员雅罗斯拉娃-马胡齐克须在回国之后，立即前往国防部，就其在奥运赛场上拥抱一名俄罗斯选手的风波做出解释。

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雅罗斯拉娃-马胡齐克今年19岁，来自乌克兰第聂伯，在本次的东京奥运会上以两米的成绩在8月7日田径女子跳高决赛当中为该国斩获一枚宝贵的铜牌。俄奥委会代表团选手玛丽亚-拉锡茨肯涅以2.04米成绩夺金，银牌得主则是澳大利亚选手尼古拉-麦克德尔莫特。比赛结束之后，马胡齐克与其他两名分别位列第5和第8的乌克兰运动员，共同向夺冠的拉锡茨肯涅道贺，其中马胡齐克与拉锡茨肯涅拥抱的照片，在社交媒体上招致大量攻击侮辱。

8月8日，乌克兰国防部副部长绀娜-马亚尔在脸书上对乌克兰运动员赛场拥抱俄罗斯运动员引发的风波做了评论。她指出，乌克兰女子跳高铜牌得主雅罗斯拉娃-马胡齐克同时也是一名乌克兰军人，有陆军少尉军衔。马亚尔表示，代表乌克兰参加国际比赛的运动员应该明白，俄罗斯与乌克兰的战争仍然在乌境内继续，这令运动员们受到一定程度的限制，背负了一定程度的责任。本着体育传统，和俄罗斯夺金选手的拥抱，迅速沦为了敌人的信息心理战武器，乌克兰全力支持的运动员，不经意间的举动，恐将令其成为情报特殊对象而被敌人所利用。马亚尔最后呼吁公众停止对马胡齐克的骚扰，等待她回国，做出解释。马亚尔表示，马胡齐克回国后须立即前往国防部，她本人将和马胡齐克见面谈话，谈话结果将被公布。

根据乌克兰媒体报道，获得金牌的拉锡茨肯涅被俄罗斯国防部授予了“军事勇气”奖章，这一奖章的授予对象只能是俄罗斯军队现役成员。

同一天，俄罗斯外交部发言人玛丽亚-扎哈罗娃在社交媒体上对乌克兰国防部召见马胡齐克一事作出回应，称乌克兰真正的敌人，应该是因为这张照片而迫害其己方运动员的人。