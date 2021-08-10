卢卡申科称自己即将卸任白罗斯总统：快了，就快了

白罗斯总统卢卡申科日前回应有关继任者问题的时候，表示自己很快就会走下总统的位置，但并未给出具体的时间。

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卢卡申科在8月9日星期一现身一场长达8个小时的记者会，会谈内容被文传电讯社等国际通讯社转载，白罗斯总统府也贴出了其答记者问的全部内容。综合以上消息源，卢卡申科在记者会当中谈到了未来总统人选的问题，他说“未来的白罗斯总统将会是人民选出的那一个”，并承诺自己不会使用阴谋，从中搅局。他表示，“总统不是一个永久性的位置，它只是一份工作罢了”，但承认自己“实在是想不出，在把毕生贡献给白罗斯之后，一旦退休，该做些什么”。

卢卡申科说，“你们不用猜测我什么时候会卸任，我很快就会走的，很快”。他还引述了包括反对派的有关他离任的确切日期，称“在这种事情上，永远不可能那么精准”。

他还宣布，已经准备好把部分权力移交给白罗斯立法机构，并相信未来的总统将会支持他的这一决定。原定的修宪也将继续推进，第一部分的工作业已完成。此前有分析认为，新宪法将允许卢卡申科继续以其他形式主导白罗斯国家事务，这也是为什么他曾提过，一旦新宪法出台，他就会考虑卸任的可能性。卢卡申科在星期一的记者会上解释称，“权力移交将本着造福国家来进行，保证在总统离开之后，这个国家不会坍塌”。