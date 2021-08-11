谭德塞：明年初全球确诊病例总数将超过3亿例

世界卫生组织秘书长谭德塞星期三表示，以目前新冠病毒发展趋势，明年初全球确诊病例总数将超过3亿例，另外他警告说，西非出现马堡病毒案例。

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中央社报道，世卫秘书长谭德塞8月11日在日内瓦例行记者会上表示，全球累计病例达1亿例后，仅花6个月，上周全球累计确诊病例数已超过2亿例，但「我们知道实际病例数更高」。

谭德塞指出，接下来达到3亿例的速度将取决所有人的作为，以目前疫情发展趋势，估至明年初全球确诊病例总数将超过3亿例，但还有机会去改变。

除了COVID-19病毒外，谭德塞今天也警告说，西非出现马堡病毒（Marburg）疾病案例。

他表示，上周几内亚共和国通报他们国家西南部一名男子死亡，这是西非首例马堡病毒病例，世卫以及合作伙伴正支持几内亚卫生部调查病毒来源，并追踪约150 名接触者。之前南非、安哥拉、肯尼亚、乌干达、刚果民主共和国曾传出马堡病毒爆发和零星案例。然而这却是病毒首次出现在西非。

谭德塞说，马堡与COVID-19病毒不同，但防疫重点相同，包括隔离、追踪以及让当地社区参与应对措施等，此外，虽然马堡病毒的疫苗正在开发中，但目前没有疫苗获得核准。

根据世卫资料，马堡病毒通常与暴露在果蝠栖息的洞穴与矿坑有关。这种疾病会突然发病，伴随高烧、严重头痛和不适。在过去病例中，依据病毒株和病例处理的不同，其致死率范围在24%到88%之间。