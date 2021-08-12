以色列间谍软体爆丑闻 联国专家吁停售监视科技

以色列企业开发的间谍软体“飞马”（Pegasus）7月传出重大丑闻后，联合国专家12日呼吁，在相关监管规定付诸实行前，全球应暂停销售监视科技，以保护人权。

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法新社报导，一项跨国媒体调查行动7月通报，有若干国家的政府利用以色列NSO集团开发的“飞马”恶意软体来监视运动人士、记者和政治人物。“飞马”能主动开启手机的相机和麦克风，并收集手机裡的资料。

联合国人权专家12日发布声明表示：“允许监视科技和产业像在无人权地带运作，是高度危险且不负责任作法。”

签署声明者包括3名联合国人权特别报告员，以及针对人权、跨国企业和其他商业活动相关议题的一个工作小组。

声明写道：“我们要求国际社会制定一套强健的监管架构，以预防、减轻和弥补监视科技对人权造成的负面冲击，并且在此之前，暂停监视科技的销售和转移。”

联合国专家还强烈呼吁以色列“依循自身的人权义务，全面揭露已采取哪些措施来审查NSO的出口交易”。

以色列防卫机构已成立一个委员会来审查NSO相关业务，包括出口许可证核发程序等。

NSO坚称，“飞马”设计目的只是用来打击恐怖主义和其他犯罪。NSO并透露，这套软体已口到45个国家。

据称已遭人利用“飞马”监视的对象，至少包括600名政治人物、180名记者、85名人权运动人士和65名企业领袖。