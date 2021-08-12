美副国务卿舍曼将会唔中国驻美新大使秦刚

美国国务院公布的日程显示，副国务卿舍曼将于周四（8月12号）与中国新任驻美大使秦刚在华盛顿会面。

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北京和华盛顿的关系在前总统唐纳德-特朗普时期急剧恶化，自1月上任以来，总统拜登也一直保持着对中国的压力，加强了对中国官员的制裁，也信誓旦旦地说，在他任期内，中国不会取代美国成为全球的领导者。评论普遍认为，美中目前双边关系极度紧绷，这全球两大经济体仍在摸索前进道路。

中国新驻美大使55岁的秦刚因经常公开为中国的立场进行尖锐的辩护而出名，他在7月下旬赴美履新时以乐观的语气表示，中美双边关系有巨大潜力。从履历上看，秦刚曾任中国外交部副部长，分管欧洲地区事务和新闻、礼宾工作。2006年至2014年间，他还曾两度担任中国外交部发言人。2018年升任副部长，主要分管新闻和礼宾工作，并为习近平策划各项外交活动。在秦刚的履历中，尤其引人关注的是，近年来，他多次陪同习近平出访海外，成为习近平信赖的助手。同时，他也是公认的“战狼”发言人之一。

7月28日，秦刚到达美国当天，便在网络社交平台推特（twitter）上开设账号。7月30日，秦刚发布两条推文，讲述自己在启程赴美前，专程去了上海中共一大会址和锦江饭店小礼堂朝拜。

中国外交部先前暗示，美方可能必须遵守一些先决条件，双方才有可能进行任何形式的合作；这样的立场让部分分析家相信，中美改善关係的希望渺茫。

中国外交部表示，对美国来说，任何形式的合作都可能有先决条件，一些分析家认为这种立场为改善关系留下了暗淡的前景。

在7月的最后一周，舍曼到访中国，在天津与中共外长王毅、副部长谢锋会晤。不过从会谈结束时双方各自的发言都强调，对方必须做出让步才能改善双边关系。