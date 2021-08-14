NOAA：2021年7月是地球有记录以来的最热月份

美国国家海洋及大气总署（NOAA）周五（8月13日）表示，2021 年 7 月是地球有记录以来最热的月份，在气候变化冲击下，地球发展轨迹“令人担忧”。

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这是一个不详的纪录。NOAA负责人斯宾拉德（Rick Spinrad）周五表示，“这是一个糟糕的第一”，他说 “7 月通常是一年中最热的月份，但 2021 年 7 月超过以往，成为有记录以来最热的 7 月。” 斯宾拉德说， “这一新纪录凸显了气候变化给全球带来的令人担忧和破坏性的轨迹”。“从西伯利亚到阿尔及利亚，从土耳其到加利福尼亚，世界部分地区正在遭受猛烈火灾和其他极端天气事件的袭击。”

据NOAA数据，全球2021年7月陆地和海洋表面平均温度比20世纪的平均温度高出0.93°C，比上一个首次在2016年7月创下的最热月份高出0.01°C，在2016年之后，2019年和2020年7月温度与之持平。

特别是在北半球，陆地表面温度均值“前所未有”高出该月平均温度 1.54°C，超过了 2012 年的最高纪录。NOAA指出，全球温度的记录已经收集了142年。

另一欧洲科研机构 欧洲哥白尼气候变化服务中心 (C3S) 上周估计，2021 年 7 月是地球上第三个最热的 7 月。

法新社报道指，不同机构的数据存在细微差异很常见。气候学家及温度记录专家豪斯法瑟这样对法新社解释说，“NOAA 的数据对北极覆盖范围更为有限或许可以解释这种评估差异。“ “但无论(7 月份）是否是最热月份，今年夏天全球变暖是气候变化的明显后果。”

几天前联合国气候专家 (IPCC) 发布的新报告也明确指出，由于人类的原因，全球气候变化的速度比人们担心的要快，全球变暖可能会在 2030 年达到 +1.5°C 的阈值，比预估的提前十年，预示着“前所未有”灾难的威胁。报告指，人类“无可争议地”对气候变化负有责任，如果希望限制灾害，别无选择，只能大幅减少温室气体排放。

今年世界遭遇的极端气候灾害已佐证了气候变化加快：希腊和土耳其的大火，西伯利亚和加利福尼亚的森林火灾，马达加斯加的饥荒，中国和德国的异常洪水以及加拿大创纪录的热浪等。

这是在全球目前气温与工业化前时期相比上升“仅”1.1°C 时所发生的灾害。而2015 年“巴黎气候协定”提出将全球变暖限制在远低于 2°C，最理想的控制在 +1.5°C水平。

全球呼吁采取行动的呼声越来越高，现在所有人的目光都聚焦在英国格拉斯哥，今年11月各国领袖将在那里举行 COP 26 气候大会。