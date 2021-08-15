今年“8·15” 日本首相不提“加害” 三大臣参拜靖国神社

在日本终战76周年的8月15日，在东京都千代田区的日本武道馆举行了全国战殁者追悼仪式，日本天皇和皇后、菅义伟首相和战殁者家属等出席了追悼仪式。天皇今年也用了“深深的反省”的字样表示哀悼，并提及了继续蔓延的新型冠状病毒，而日本首相菅义伟在致辞中没有提及战争的“教训”及日本对邻国的“加害”责任。

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考虑到今年东京已发布紧急事态宣言，此次活动的规模是有史以来规模最小的，共有约200人参加。厚生劳动省原则上将东京以外的每个道府县的遗属人数限制为一名。大阪、冲绳等22个府县的遗属代表缺席。

上午11时50分，仪式正式开始。所有与会者默哀一分钟。接着，天皇在致辞中指出：“在深深的反省的基础上，希望战争的悲剧不再重演。”对于新冠疫情，他说：“我真诚地希望我们大家共同努力，克服这一困难，继续为人民谋求幸福与平。”

在2015年8月15日之际，日本迎来第70个终战纪念日，“全国战殁者追悼仪式”在东京都千代田区的日本武道馆举行。当时的明仁天皇夫妇出席了追悼仪式，天皇在致辞中谈及“对上次大战进行深刻反省”，这是天皇在战殁者追悼仪式上首次进行如此表述，而新天皇德仁从令和的首个“全国战殁者追悼仪式”开始继承了这一内容，今年已是连续三年。

菅义伟首相在15日举行的追悼仪式上，使用了前首相安倍晋三去年首次使用的“积极的和平主义”的字样，但没有提及战争的“教训”及日本对邻国的“加害”的责任。他的致辞与前一年安倍首相的致辞相似，很难看出独特的色彩。

从1993年细川护熙首相开始，历代首相都会在“全国战殁者追悼仪式”致辞中提及对亚洲各国的加害的责任，并表示“深刻的反省”和“哀悼之意”，但是安倍从第二届政府上台后的2013年仪式起，连续8年未提及加害责任等内容，菅义伟继承了这一做法。

这是菅义伟就任总理后第一次参加追悼会。他在致辞中指出：“日本将在积极的和平主义的旗帜下，在与国际社会合作的同时，尽最大努力解决世界面临的各种问题。”

“积极的和平主义”一词出现于2013年秋季。在讨论国家安全战略的专家会议上，前首相安倍表示希望改变有关集体自卫的宪法解释。他在谈及外交和安全战略时用过这句话，菅义伟继承了这一具有“安倍色彩”的说法。

另一方面，有人注意到“历史”一词在去年的追悼仪式的首相致辞中消失。今年，“历史”一词在“和平与繁荣是建立在战殁者的宝贵生命和苦难的历史之上”这句话中复活。

另外，8月15日，环境大臣小泉进次郎、文部科学大臣萩生田光一、科学技术担当大臣井上信治参拜了靖国神社。经济再生大臣西村康稔和防卫大臣岸信夫13日参拜了靖国神社。

而首相菅义伟支付了奉纳“玉串料”的费用，据首相周围人说，“听说这是从私人角度用私费奉纳的。”