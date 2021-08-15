阿富汗：塔利班夺取首都在即 拜登也面临压力

阿富汗内政部周日（8月15号）表示，反叛民兵组织塔利班（Taliban）当天已开始从“四面八方“进入首都喀布尔，但他未提供细节。喀布尔局势尚不明朗，据报道，位于郊区的居民们在他们社区已经看到了武装战士，但目前还没有关于战斗的报道。

广告 继续浏览后续

塔利班领导人周日表示，已下令旗下战士勿在喀布尔行使暴力，并允许想离开的人安全离开，同时还要求女性前往受到保护的区域。塔利班官员告诉路透社，他们不希望在接管时，有任何一个无辜阿富汗平民受伤或被杀，但他们并未宣布停火。

塔利班发言人扎比胡拉·穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在一份声明中说，正在与政府就和平交出喀布尔进行谈判。"塔利班战士必须在喀布尔的所有入口处等待，直到达成和平和令人满意的权力移交。“

阿富汗总统府推特账户上发布的一条消息说，喀布尔周围几个地方听到了枪声，但安全部队在国际合作伙伴的协调下，正在控制该城市。阿富汗总统阿什拉夫·加尼没有立即对局势发表评论。一位总统府的官员说，总统正在与美国特使扎勒迈-哈利勒扎德和北约高级官员进行会谈。

路透社报道，阿富汗新闻频道Tolo News在推特上援引代理内政部长米尔扎克瓦尔的话说，过渡期 "将是和平的，安全部队将为喀布尔提供安全保障"，不会发生袭击。

喀布尔的居民们说，市内的许多街道都被汽车和试图回家或去机场的人塞满了。

塔利班在美国和外国军队开始最后撤退时从5月份就发起攻势，最近更是势如破竹，仅在最近的短短10天内，就已经控制了该国大部分地区，并在毫无阻拦的情况下逼近喀布尔，速度之快令全世界震惊。

美国紧急撤离

路透社报道，伊斯兰激进分子20年前在2001年9月11日袭击事件后被美国赶下台，此次进入首都完成了他们的快速推进进程。尽管在20年里得到了美国数千亿美元的资助，阿富汗政府的抵抗无力让外交官们目瞪口呆，而美国情报部门上周才估计，喀布尔至少可以坚持三个月。

面对阿富汗军队的崩溃，美国总统乔-拜登将喀布尔机场的军事部署增加到5000人，以疏散与美国合作的美国外交官和阿富汗平民，五角大楼估计，总共将有约30,000人需要疏散。美国官员周日表示，美国驻喀布尔的“核心”团队成员现在工作地点转到喀布尔机场；目前留在喀布尔的美国大使馆人员将低于50人。 美方官员还说，美国已“指示”其他国家驻喀布尔大使馆“以有限人力在合适地点运作”。 北大西洋公约组织（NATO）官员说，数名欧洲联盟（EU）工作人员已迁往喀布尔某个更安全的地点。

拜登面临压力

面对阿富汗即将由塔利班全面掌控，可能陷入一场被称为 "可预见的灾难"，"悲惨的混乱"局面的前景，美国总统拜登面临批评的压力。4月，拜登确认了从阿富汗全面撤军，最初将日期推迟到9月11日，然后改为8月31日。 目前，7月初拜登声明"塔利班完全控制和管理整个国家的可能性非常小"的视频则被美国有线电视新闻网（CNN）重复播放。

法新社报道， 《华盛顿邮报》本周四在一篇社论中说，"被摧毁或丧失的阿富汗人的生命将继续成为民主党人政治遗产的一部分"。美国和平研究所的阿富汗问题专家安德鲁-怀尔德对既没有 "结构化也不负责任 "的撤军感到遗憾。

但拜登为自己结束20年战争的决定进行了辩护。他说："当阿富汗军队不能或不会保卫自己的国家时，美国的军事存在再多一年或五年也不会有任何改变。"他说："我是第四位领导美国在阿富汗军事存在的总统—他不会把这场战争遗留给第五个人。"

周二，拜登说他不后悔自己的决定，并回顾了这场长期战争的代价：二十年来投入超过1万亿美元，近2500名美国士兵死亡。他说，阿富汗人 "必须有意愿为自己而战"。

喀布尔居民恐惧和不解

法新社周日发自喀布尔的报道称，在首都中心的泰马尼区，商店在周日照常营业。但所有的谈话都是关于塔利班的推进，从人们的脸上可以看到恐惧和不理解。

30岁的店主塔里克-内萨米（Tariq Nezami）告诉法新社"我们赞赏塔利班重返阿富汗，但我们希望他们的到来会带来和平，而不是流血。他说："你看，很多阿富汗人每天都在逃离喀布尔，这意味着他们对塔利班有不好的记忆，他们正在逃离他们。"

报道称，当塔利班在1996年至2001年期间统治该国时，他们实施了他们极端严格的伊斯兰法。许多阿富汗人，特别是在首都，尤其是妇女，习惯了在过去20年中所享有的自由，担心重新回到塔利班统治。塔利班现在正试图表现出更温和的形象，他们一再承诺，如果他们重新掌权，他们将按照 "伊斯兰价值观 "尊重人权，特别是妇女的权利。 但在新征服的地区，他们已经被指控犯有许多暴行，包括杀害平民和绑架少女强迫结婚。