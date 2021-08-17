阿富汗央行行长:不能原谅

在阿富汗政府军溃败和总统阿什拉夫-加尼逃往国外后，阿富汗现在落入塔利班之手。总统的离开给阿富汗中央银行行长阿杰马尔-艾哈迈迪（Ajmal Ahmady）留下了苦涩的味道。

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这位阿富汗央行行长周一在推特上说："一旦总统离开的消息被宣布，我知道几分钟内就会出现混乱。我不能原谅他在没有过渡计划的情况下制造这个（混乱）”。他说：“事情不应该以这种方式结束”。“阿富汗一些领导人做事没计划让我感到厌恶”。“我看到他们在机场离开，没有通知其他人”。...

阿富汗央行行长阿杰马尔-艾哈迈迪也收到了一些威胁，他于周日塔利班进入喀布尔那天，逃离阿富汗。他说，在塔利班向首都推进的过程中，他试图稳定货币，却被身边的同事"推"上一架军用飞机。据报道他已到伦敦避难。

他说，阿富汗央行在上周五就被告知，"鉴于环境恶化，我们不会再有任何美元出货"，他在周六会见了银行家和经纪人，以图安抚他们。

美国在军事上和财政上对阿富汗进行了20年的监护，华盛顿也可能试图阻止国际货币基金组织和世界银行继续向塔利班统治的阿富汗提供援助，就像对委内瑞拉等美国政府不承认的其他国家做的那样。