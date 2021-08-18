第一批受法国保护的阿富汗人今晚将飞抵巴黎

法新社巴黎8月18日消息，塔利班掌控阿富汗之后，较为集中的第一批阿富汗人将在夜间抵达巴黎戴高乐机场。

广告 继续浏览后续

这一批撤离的共有216人，当中包括184名阿富汗人。8月18日，在法国军队的护送下，这批阿富汗人从法国驻喀布尔大使馆抵达喀布尔机场，飞往阿联酋的一处法国军事基地，再在晚间乘坐一架空军飞机，于21点左右降落鲁瓦西戴高乐机场。除此之外，机上还有25名法国人，4名荷兰人、1名爱尔兰人和2名肯尼亚人。这是法国撤离行动的第二架飞机，本周一飞抵巴黎的，主要是法籍人士。周二也有41人从喀布尔乘坐军机抵达法国，全部接受新冠测试。法国外交部还表示，除此之外，不久将有另一架飞机带着主要是阿富汗籍的120名乘客，飞抵阿布达比。类似撤离行动还将沿着阿联酋-法国这一空中轴线，持续数日。

抵达巴黎后，这些阿富汗人将由法国移民和融合办公室与法国避难协会来照顾，这两个机构都拒绝向外传递任何有关这批阿富汗人的详细信息。法国移民和融合办公室总干事迪迪埃-莱斯基表示：“正在分秒必争地建立起接收这批人员的必要体系”。法国避难协会方则表示，“他们会得到很好的照料，都会有地方住”。法国外交部长勒德里昂表示，“这些人受到威胁，他们的承诺，值得法国为他们提供庇护”。他指出，这些阿富汗人捍卫公民社会，法国将最大限度帮助他们在近几天内离开阿富汗。

根据总统府爱丽舍宫的说法，2001年至2014年期间，法国在“保护义务”框架下接纳了约800名阿富汗人，之后在2021年5月至2021年7月期间，另有625名在法国驻喀布尔大使馆工作的，包括雇员和雇员家人在内的阿富汗人抵达法国。