带走与美国合作的阿富汗人：拜登表示，有困难

8月18日星期三，美国五角大楼负责人劳埃德-奥斯汀表示，美国将从阿富汗撤离“尽可能多”的人，但承认，不能保证人们都能平安进入喀布尔机场，因为塔利班在机场周围设立了许多控制站点。

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劳埃德-奥斯汀表示：“美军没有能力从机场出去，再把人们接到机场”，因为 “不能不保卫机场”。法新社也指出，目前离开喀布尔机场，飞离阿富汗的可能性，完全取决于塔利班是否发善心。同一天，美国国务院指责塔利班没有遵守承诺，副国务卿谢尔曼称，塔利班阻止那些想要离开的阿富汗人前往喀布尔机场。美国向塔利班发出明确信息：希望他们允许所有的美国公民，所有的第三国公民和阿富汗人，按照各自的意愿，安全离开。但美国军方指出，塔利班并未阻止美国公民离开。

美国驻喀布尔大使馆最初要求被困在阿富汗首都的数千名美国国民留在家中，到了周二呼吁他们尝试自行前往机场。周三又警告他们，称美国政府“无法确保他们能安全前往机场”，之后称，美国公民可以抵达机场，至于其他人，还要等待落实撤离机制。

当天晚些时候，美国总统拜登在美国广播公司新闻上表示，塔利班正在配合美国人与外国人离开喀布尔，但美军现在面临一些把阿富汗合作人员带出来的阻碍。拜登说，“塔利班的确在合作，让美国公民，美国工作人员，使馆人员离开，但塔利班，或者说美军，现在更大的困难是把那些帮助过我们的（阿富汗人）带出来”。