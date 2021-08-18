逃亡阿前总统露面了:未携巨款潜逃, 想返国; 美国重申他已不重要

阿富汗前总统加尼逃亡后首次现身，否认携巨款逃跑，并称正在努力返国。同一天,美国再次强调，他已不再重要。

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8月18日星期三，阿富汗前总统阿什拉夫-加尼逃离喀布尔之后首次现身，表示自己目前身处阿联酋，支持前总统等人与塔利班的谈判，预祝谈判成功，并表示自己将会返回祖国。

加尼今天以视频形式出现在脸书上，他表示，自己毫无意向一直都留在阿联酋，只是“为了血不再流，混乱局面不再继续”，不得不暂别故土。加尼说，自己目前正在周旋，为的是能够回到阿富汗。他还对塔利班与阿富汗前总统卡尔扎伊，前副总统阿卜杜拉的协商表示支持，希望谈判取得成功。继白宫国家安全顾问的杰克沙利文表态后，8月18日晚些时候，美国副国务卿谢尔曼重申，加尼“已经不再是阿富汗（政局的重要）人物了”。

加尼在上周末逃离首都喀布尔，此后阿联酋宣布，出于人道主义，接纳了加尼。而塔利班方面则宣布“赦免所有阿富汗前任政府官员”。加尼逃离后不久，俄罗斯大使馆一名发言人对俄罗斯卫星通讯社表示，加尼在4辆车上装满钱款，但直升机未能装进所有的钱，部分钱散落在飞机的跑道上。事后还有一些报道称，加尼卷走的钱款金额高达1.69亿美元。对此，他周三在视频当中做了驳斥，称“这些指控是彻头彻尾的谎言，毫无根据”。