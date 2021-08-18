逃离阿富汗：美国与德国荷兰在喀布尔机场发生摩擦

随着塔利班在阿富汗重新掌权，许多国家正争先恐后地将其公民和与他们一起工作的阿富汗人带离阿富汗。以下是欧洲一些国家撤侨行动的最新进展汇总和与美方人员发生的不睦事件。

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迄今为止，英国已经撤离了300多名本国公民和2000多名阿富汗人，英国首相约翰逊承诺，逃生之门继续开放。德国政府周三表示，内阁批准向喀布尔部署多达600名士兵帮助撤离任务，已将约500人带出，其中包括202名阿富汗公民。德国外交部长黑克-马斯在撤离工作进行的第一个晚上，曾指美国和德国军方之间发生摩擦，他称美国当时决定，优先考虑让美国公民进入喀布尔机场。

无独有偶，法新社表示，荷兰也与美国在机场出现了争执：美军封锁之下，第一架飞离喀布尔的荷兰飞机上据称没有一位荷兰公民，所有荷兰人被堵在了外面。法新社引述荷兰媒体NOS的报道，称一名荷兰男子控诉，“美国人把持登机入口，出示了荷兰护照后，三遍强调自己是荷兰公民，然而美国士兵要求他保持距离，否则就会开枪”。荷兰外交部长卡格表示，美国人“给了荷兰飞机30分钟使用停机坪，之后勒令其离开”，卡格表示，荷兰方面曾恳求美国给予其更多时间。不过，荷兰当天依旧成功地撤离了第一批国民，荷兰国防部发推特说，35人已暂飞往格鲁吉亚首都第比利斯。

西班牙和波兰各有三架军用飞机投入了撤离工作。卢森堡则启用一架A400M军用运输机，周三从比利时飞往伊斯兰堡，在伊斯兰堡与另两架比利时C130合作，把从喀布尔来到伊斯兰堡的人们运往欧洲。意大利方面，周三，一架载有86人的飞机降落在罗马，预计还有另外150人从喀布尔抵达。瑞士和爱尔兰表示，他们仍在努力说服在阿富汗生活的国民离开。瑞士和爱尔兰均有大约30名公民表达了回国的需求。爱尔兰外交部长西蒙-科维尼强调，“爱尔兰将特别倚赖美国，来确保国民从喀布尔机场离开”。

北欧方面，丹麦已于周三从喀布尔撤离了14名挪威人和一名持有丹麦居留许可的人士，另从喀布尔撤离了主要为阿富汗雇员的84人。挪威政府表示，已经接出了14名 本国国民，包括5名大使馆工作人员和9名曾在喀布尔机场美国野战医院工作的挪威人。挪威仍在努力让数目不详的阿富汗工作人员及其家人撤离。